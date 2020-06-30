https://ria.ru/20200630/1573656104.html
В Боливии почти тысяча полицейских и военных заболели COVID-19
Почти тысяча полицейских и военных в Боливии заболели коронавирусной инфекцией, сообщили оба ведомства. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:08
2020-06-30T04:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
санта-крус (боливия)
боливия
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573655377.html
санта-крус (боливия)
боливия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8022e0d9197a2b3e7b7eba3ff22a788f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, санта-крус (боливия), боливия, в мире