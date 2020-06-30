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В Боливии почти тысяча полицейских и военных заболели COVID-19
Почти тысяча полицейских и военных в Боливии заболели коронавирусной инфекцией, сообщили оба ведомства. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
санта-крус (боливия)
боливия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, санта-крус (боливия), боливия, в мире

В Боливии почти тысяча полицейских и военных заболели COVID-19

03:08 30.06.2020 (обновлено: 04:18 30.06.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЛА-ПАС, 30 июн — РИА Новости. Почти тысяча полицейских и военных в Боливии заболели коронавирусной инфекцией, сообщили оба ведомства.
"У нас 527 полицейских, которые, к сожалению, показали положительные результаты на тест на коронавирус", — сказал журналистам вице-министр по общественной безопасности Вильсон Сантамария.
Большинство полицейских служат в департаменте Санта-Крус.
Министерство обороны сообщило о 457 заболевших.
В Боливии зарегистрированы 31 524 случая заболевания коронавирусом, 1014 человек умерли, вылечились 8517 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Санта-Крус (Боливия)БоливияВ мире
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