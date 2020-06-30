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Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал смертельную аварию с участием Михаила Ефремова, отметив, что актер "чувствовал... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:01
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
мхат имени м. горького
михаил ефремов
эдуард бояков
происшествия
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https://ria.ru/20200629/1573617919.html
Так легко говорить сейчас, когда бичевать ефремова, это медийный тренд. А что ж ты раньше язык держал в попе?
33
Так он не только про Ефремова пишет...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, мхат имени м. горького, михаил ефремов, эдуард бояков, происшествия

Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова

03:01 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал смертельную аварию с участием Михаила Ефремова, отметив, что актер "чувствовал свою безнаказанность и шел к этому", пишет "Комсомольская правда".
Бояков считает, что ответственность за случившееся в определенной степени лежит на общественности.

"Мы все эту безнаказанность развивали. Отношение к этим так называемым "звездам" в медийном поле — это наша ответственность, не только звезды виноваты. Мы множим эту ситуацию. Мы развиваем эту плесень", — заявил он.

Худрук МХАТа призывает противостоять тому, чтобы "возносить на постамент" людей, которые не обладают духовным авторитетом, а также интеллектуальными данными.

"Здесь постебаться, здесь подмигнуть, здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь. <…> Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место", — заключил Бояков.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и через несколько часов скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМХАТ имени М. ГорькогоМихаил ЕфремовЭдуард БояковПроисшествия
Популярные комментарии
Так легко говорить сейчас, когда бичевать ефремова, это медийный тренд. А что ж ты раньше язык держал в попе?
30 июня, 03:31
DDialint62
11000022
Так он не только про Ефремова пишет...
30 июня, 04:52
aalan1973
1000010
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