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В Бейруте участник протестной акции получил огнестрельное ранение
Неизвестный открыл огонь во время проведения протестной акции в районе Шатила в Бейруте, огнестрельное ранение получил один из участников акции, армия вмешалась РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:50
бейрут
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бейрут, ливан, в мире

В Бейруте участник протестной акции получил огнестрельное ранение

02:50 30.06.2020
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© REUTERS / Mohamed AzakirСотрудники правоохранительных органов и участники массовых волнений в Бейруте, Ливан
Сотрудники правоохранительных органов и участники массовых волнений в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
Сотрудники правоохранительных органов и участники массовых волнений в Бейруте, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 30 июн - РИА Новости. Неизвестный открыл огонь во время проведения протестной акции в районе Шатила в Бейруте, огнестрельное ранение получил один из участников акции, армия вмешалась для наведения порядка, сообщается в пресс-докладе командования армии Ливана.
В Бейруте, как и в других районах страны, возобновились волнения на фоне продолжающегося ухудшения финансово-экономического положения в стране с резким ростом цен и падением национальной валюту по отношению к доллару. Участники акций блокируют дороги и призывают власти незамедлительно начать действия по спасению страны от окончательного экономического развала.
"Во время того, как группа людей пыталась блокировать дорогу в районе Шатила, неизвестный открыл огонь, что привело к ранению одного из молодых людей. Армия вмешалась для стабилизации ситуации", - говорится в аккаунте силового ливанского ведомства в Twitter.
Военные устанавливают личность стрелявшего для его розыска и задержания.
В командовании армии опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о ранении молодого человека в результате стрельбы военнослужащих во время столкновения в Шатиле.
Военная полиция в центре Бейрута во время акции протеста
12 июня, 01:04
Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
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БейрутЛиванВ мире
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