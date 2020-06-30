В Бейруте участник протестной акции получил огнестрельное ранение

В Бейруте, как и в других районах страны, возобновились волнения на фоне продолжающегося ухудшения финансово-экономического положения в стране с резким ростом цен и падением национальной валюту по отношению к доллару. Участники акций блокируют дороги и призывают власти незамедлительно начать действия по спасению страны от окончательного экономического развала.