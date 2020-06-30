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Египет призвал СБ ООН обязать Эфиопию временно не заполнять плотину ГЭС
Египет призвал Совет Безопасности ООН обязать Эфиопию отказаться от заполнения плотины ГЭС "Возрождение" до решения спорных вопросов, заявил в понедельник глава РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:48
самех шукри
голубой нил (штат)
совет безопасности оон
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РИА Новости
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самех шукри, голубой нил (штат), совет безопасности оон, мид эфиопии, судан, оон, египет, эфиопия, в мире

Египет призвал СБ ООН обязать Эфиопию временно не заполнять плотину ГЭС

02:48 30.06.2020
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© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
© AP Photo / Elias Asmare
КАИР, 30 июн – РИА Новости. Египет призвал Совет Безопасности ООН обязать Эфиопию отказаться от заполнения плотины ГЭС "Возрождение" до решения спорных вопросов, заявил в понедельник глава МИД арабской республики Самех Шукри.
В понедельник Совет Безопасности ООН провел заседание в режиме видеоконференции, посвященное строящейся в Эфиопии ГЭС "Возрождение". Находящийся ниже по течению Египет опасается, что заполнение плотины ГЭС " приведет к засухе в стране. Инициатором виртуальной встречи Совбеза ООН стал Каир.
"Мы призываем Совет Безопасности призвать стороны добросовестно вести переговоры о достижении соглашения по плотине "Возрождение" и воздержаться от любых односторонних действий до момента заключения этого соглашения", - сказал в ходе своей речи Шукри.
По словам министра, "заполнение и введение в эксплуатацию плотины ГЭС создает серьезную угрозу международному миру и безопасности".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
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"Это (заполнение ГЭС) приведет к неустойчивой ситуации в двух расположенных ниже по течению странах (Судан и Египет), между нашими странами возникнет атмосфера враждебности, и будут посеяны семена вражды между нашими народами", - заявил Шукри.
Глава египетского внешнеполитического ведомства отметил, что "эффективное решение вопроса по плотине ГЭС заключается в достижении справедливого и сбалансированного соглашения".
Египет ранее официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине "Возрождение", чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир отмечает, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".
Судан
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Ранее министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачев подтвердил, что переговоры по плотине приостановлены и до достижения соглашения еще далеко. Глава МИД подчеркнул, что позиция Аддис-Абебы по плотине неизменна, а переговоры должны быть сфокусированы только на обсуждении плотины.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
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Самех ШукриГолубой Нил (штат)Совет Безопасности ООНМИД ЭфиопииСуданООНЕгипетЭфиопияВ мире
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