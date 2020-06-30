Египет призвал СБ ООН обязать Эфиопию временно не заполнять плотину ГЭС

КАИР, 30 июн – РИА Новости. Египет призвал Совет Безопасности ООН обязать Эфиопию отказаться от заполнения плотины ГЭС "Возрождение" до решения спорных вопросов, заявил в понедельник глава МИД арабской республики Самех Шукри

В понедельник Совет Безопасности ООН провел заседание в режиме видеоконференции, посвященное строящейся в Эфиопии ГЭС "Возрождение". Находящийся ниже по течению Египет опасается, что заполнение плотины ГЭС " приведет к засухе в стране. Инициатором виртуальной встречи Совбеза ООН стал Каир

"Мы призываем Совет Безопасности призвать стороны добросовестно вести переговоры о достижении соглашения по плотине "Возрождение" и воздержаться от любых односторонних действий до момента заключения этого соглашения", - сказал в ходе своей речи Шукри.

По словам министра, "заполнение и введение в эксплуатацию плотины ГЭС создает серьезную угрозу международному миру и безопасности".

"Это (заполнение ГЭС) приведет к неустойчивой ситуации в двух расположенных ниже по течению странах ( Судан и Египет), между нашими странами возникнет атмосфера враждебности, и будут посеяны семена вражды между нашими народами", - заявил Шукри.

Глава египетского внешнеполитического ведомства отметил, что "эффективное решение вопроса по плотине ГЭС заключается в достижении справедливого и сбалансированного соглашения".

Египет ранее официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине "Возрождение", чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы . Каир отмечает, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".

Ранее министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачев подтвердил, что переговоры по плотине приостановлены и до достижения соглашения еще далеко. Глава МИД подчеркнул, что позиция Аддис-Абебы по плотине неизменна, а переговоры должны быть сфокусированы только на обсуждении плотины.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.