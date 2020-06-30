Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Распространение лживой информации во время голосования по поправкам в конституцию – спланированная и хорошо подготовленная акция, но избирательная система России справляется, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова
"Конечно, это (наличие фейков) волнует. Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция... каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне, это их право, это делает нашей задачей бить аргументами и фактами и разоблачать", - сказала Памфилова в эфире Первого канала.
Она пояснила, что имеет в виду тех, кто осознано публикует ложную информацию.
Глава ЦИК призналась, что сначала было обидно при появлении фейков.
"Раньше мы плелись в этой повестке, которую они задавали, и нам приходилось оправдываться. Сейчас мы научились перехватывать и формировать свой информационный поток и бить по рукам, но проблема есть. Но жаловаться я не собираюсь, мы с ней справляемся", - отметила Памфилова.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.