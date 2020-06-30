Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"

"Конечно, это (наличие фейков) волнует. Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция... каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне, это их право, это делает нашей задачей бить аргументами и фактами и разоблачать", - сказала Памфилова в эфире Первого канала.