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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"
Распространение лживой информации во время голосования по поправкам в конституцию – спланированная и хорошо подготовленная акция, но избирательная система... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:13
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"

02:13 30.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Распространение лживой информации во время голосования по поправкам в конституцию – спланированная и хорошо подготовленная акция, но избирательная система России справляется, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова

"Конечно, это (наличие фейков) волнует. Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция... каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне, это их право, это делает нашей задачей бить аргументами и фактами и разоблачать", - сказала Памфилова в эфире Первого канала.

Она пояснила, что имеет в виду тех, кто осознано публикует ложную информацию.
Глава ЦИК призналась, что сначала было обидно при появлении фейков.
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"Раньше мы плелись в этой повестке, которую они задавали, и нам приходилось оправдываться. Сейчас мы научились перехватывать и формировать свой информационный поток и бить по рукам, но проблема есть. Но жаловаться я не собираюсь, мы с ней справляемся", - отметила Памфилова.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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