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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Глава ЦИК рассказала о вреде накрутки явки
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что борется с накруткой явки, поскольку это дискредитирует процедуру голосования. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:12
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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элла памфилова, цик рф, политика

Глава ЦИК рассказала о вреде накрутки явки

02:12 30.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что борется с накруткой явки, поскольку это дискредитирует процедуру голосования.
Она напомнила, что в законе, регламентирующем голосование, нет порога явки.

"Мне никогда никто таких указаний не давал. И в данном случае нет со стороны, это я точно знаю, политического руководства каким-то образом регулировать и создавать искусственную явку", - сказала Пафмилова в эфире Первого канала.

Она добавила, что каждый день напоминает регионам слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости искусственной явки.
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"Мы этого боимся (накрутки явки в регионах - ред.). Я этого опасаюсь, все время со своей стороны пытаюсь это встряхнуть, чтобы этого не было, это дискредитирует процедуру голосования. Я рада, что президент об этом сказал. Я каждый день об этом говорю - помните, что сказал президент?! Никаких накруток явки быть не должно, никому это не надо, это только вредит. Это из серии, когда дурака не заставляют, а он все равно лоб расшибает", - отметила Памфилова.
Пафмилова надеется, что регионы на общероссийском голосовании накручивать явку не будут.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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