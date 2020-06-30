Глава ЦИК рассказала о вреде накрутки явки

"Мы этого боимся (накрутки явки в регионах - ред.). Я этого опасаюсь, все время со своей стороны пытаюсь это встряхнуть, чтобы этого не было, это дискредитирует процедуру голосования. Я рада, что президент об этом сказал. Я каждый день об этом говорю - помните, что сказал президент?! Никаких накруток явки быть не должно, никому это не надо, это только вредит. Это из серии, когда дурака не заставляют, а он все равно лоб расшибает", - отметила Памфилова.