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Памфилова заявила, что "тысячу раз" хотела уйти с поста главы ЦИК
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у нее "тысячу раз" появлялось желание уйти с поста председателя комиссии, хотя ей ни разу не было стыдно РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:10
2020-06-30T02:10
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова
заявила, что у нее "тысячу раз" появлялось желание уйти с поста председателя комиссии, хотя ей ни разу не было стыдно за сделанное.
"Тысячу раз появлялось, тысячу раз", - сказала Памфилова Владимиру Познеру
на Первом канале
, отвечая на вопрос, появлялось ли у нее желание уйти с поста председателя ЦИК.
Она добавила, что не допускала даже возможности пойти против закона.
"Я не сделала за эти четыре года ничего из того, за что мне было бы стыдно, кто бы что ни говорил. Я никогда, ни разу ни своим коллегам, ни сотрудникам не предложила пойти на сделку с совестью. Я никогда, ни разу не позволила ни себе, ни своим коллегам, чтобы мы пошли против закона. Мы четыре года идем как локомотив, никуда не сворачивая", - подчеркнула глава ЦИК.
По ее мнению, сделать за последние четыре года удалось многое. В частности, внедрить современные технологии, повышающие прозрачность избирательных процедур и расширяющие возможности выразить свою волю: видеонаблюдение, QR-кодирование, "мобильный избиратель", который позволяет проголосовать из любой точки мира.
"Говорить, что все замечательно, не могу. Проблем выше крыши, и мы работаем не в воздушном пространстве, есть политическая составляющая, экономическая, ментальная. Люди разные, и боюсь, что это не вертикальная структура, но процесс идет. Я всегда говорю: коллеги, все тайное всегда станет явным. Исходя из этого, я уверена, что все то, что мы делаем, нацелено именно на то, чтобы в России была система избирательная, достойная России", - резюмировала глава ЦИК.