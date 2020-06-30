Памфилова заявила, что "тысячу раз" хотела уйти с поста главы ЦИК

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у нее "тысячу раз" появлялось желание уйти с поста председателя комиссии, хотя ей ни разу не было стыдно за сделанное.

"Тысячу раз появлялось, тысячу раз", - сказала Памфилова Владимиру Познеру на Первом канале , отвечая на вопрос, появлялось ли у нее желание уйти с поста председателя ЦИК.

Она добавила, что не допускала даже возможности пойти против закона.

"Я не сделала за эти четыре года ничего из того, за что мне было бы стыдно, кто бы что ни говорил. Я никогда, ни разу ни своим коллегам, ни сотрудникам не предложила пойти на сделку с совестью. Я никогда, ни разу не позволила ни себе, ни своим коллегам, чтобы мы пошли против закона. Мы четыре года идем как локомотив, никуда не сворачивая", - подчеркнула глава ЦИК.

По ее мнению, сделать за последние четыре года удалось многое. В частности, внедрить современные технологии, повышающие прозрачность избирательных процедур и расширяющие возможности выразить свою волю: видеонаблюдение, QR-кодирование, "мобильный избиратель", который позволяет проголосовать из любой точки мира.