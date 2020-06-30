В США серийный убийца признал вину в обмен на пожизненное заключение

ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Убийца из Золотого штата 74-летний Джозеф Джеймс ДеАнджело признал вину в совершенных более 40 лет назад преступлениях, он проведет остаток жизни в тюрьме, сообщает телеканал Убийца из Золотого штата 74-летний Джозеф Джеймс ДеАнджело признал вину в совершенных более 40 лет назад преступлениях, он проведет остаток жизни в тюрьме, сообщает телеканал CNN с проходящих в Калифорнии судебных слушаний.

ДеАнджело был задержан в апреле 2018 года, более чем через 40 лет после его первого преступления. В общей сложности мужчине были предъявлены обвинения в 13 убийствах и 13 похищениях, совершенных в шести округах Калифорнии. Ранее сообщалось, что прокуратура намерена просить для него смертный приговор, но, по условиям достигнутого между обвинением и защитой соглашения, ДеАнджело признает вину по всем пунктам в обмен на пожизненное заключение.

На заседание в понедельник ДеАнджело привели в оранжевом тюремном комбинезоне и пластиковом щите на лице. Подобные маски из-за пандемии коронавируса были также и на его адвокатах. Обвинение в подробностях сообщило детали каждого вменяемого мужчине преступления. По условиям внесудебного соглашения, убийца отказывается от права на обжалование приговора и обязуется выплатить компенсации семьям жертв своих преступлений.