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В США серийный убийца признал вину в обмен на пожизненное заключение
Убийца из Золотого штата 74-летний Джозеф Джеймс ДеАнджело признал вину в совершенных более 40 лет назад преступлениях, он проведет остаток жизни в тюрьме,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:04
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калифорния, сша, в мире

В США серийный убийца признал вину в обмен на пожизненное заключение

02:04 30.06.2020
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© AP Photo / Jeff BlakeПолиция в США
Полиция в США
© AP Photo / Jeff Blake
Полиция в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Убийца из Золотого штата 74-летний Джозеф Джеймс ДеАнджело признал вину в совершенных более 40 лет назад преступлениях, он проведет остаток жизни в тюрьме, сообщает телеканал CNN с проходящих в Калифорнии судебных слушаний.
ДеАнджело был задержан в апреле 2018 года, более чем через 40 лет после его первого преступления. В общей сложности мужчине были предъявлены обвинения в 13 убийствах и 13 похищениях, совершенных в шести округах Калифорнии. Ранее сообщалось, что прокуратура намерена просить для него смертный приговор, но, по условиям достигнутого между обвинением и защитой соглашения, ДеАнджело признает вину по всем пунктам в обмен на пожизненное заключение.
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На заседание в понедельник ДеАнджело привели в оранжевом тюремном комбинезоне и пластиковом щите на лице. Подобные маски из-за пандемии коронавируса были также и на его адвокатах. Обвинение в подробностях сообщило детали каждого вменяемого мужчине преступления. По условиям внесудебного соглашения, убийца отказывается от права на обжалование приговора и обязуется выплатить компенсации семьям жертв своих преступлений.
ДеАнджело некогда служил на флоте, а после работал в полиции. Он был задержан лишь в апреле 2018 года благодаря анализу ДНК. Обвинение утверждает, что на счету маньяка, которого прозвали "убийца из Золотого штата" более 13 убийств и десятки изнасилований, совершенных в Калифорнии с 1976 по 1986 годы.
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