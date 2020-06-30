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В Подмосковье прокомментировали разлив нефти в Химках
Компания-эксплуатант коллектора реки в подмосковных Химках, где обнаружен разлив нефти, не имела разрешения на сбросы загрязняющих веществ, ей выданы протоколы... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T01:48
2020-06-30T01:48
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московская область (подмосковье), химки, происшествия
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
Компания-эксплуатант коллектора реки в подмосковных Химках
, где обнаружен разлив нефти, не имела разрешения на сбросы загрязняющих веществ, ей выданы протоколы о нарушении природоохранного законодательства, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках, причиной стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Позже на месте было осмотрено 12 колодцев на коллекторе в разных частях города, выявлено несколько нарушений природоохранного законодательства.
"В ходе расследования установлено, что компания-эксплуатант коллектора не имеет необходимых разрешений на осуществление своей деятельности. За эти нарушения 29 июня представителям компании выданы три протокола о нарушении природоохранного законодательства по ст. 7.6, ст. 8.1 и ст. 8.46 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в настоящее время на месте загрязнения устанавливаются дополнительные боновые заграждения в русле реки, параллельно специалисты МУП "Химводосток" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев и продолжают обследовать коллектор и все связанные с ним колодцы.
"По итогам обследования будут установлены все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков в ливневый коллектор. Они будут привлечены к административной ответственности за грубые нарушения в сфере обращения с отходами", - отметили в пресс-службе.