В Подмосковье прокомментировали разлив нефти в Химках

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Компания-эксплуатант коллектора реки в подмосковных Компания-эксплуатант коллектора реки в подмосковных Химках , где обнаружен разлив нефти, не имела разрешения на сбросы загрязняющих веществ, ей выданы протоколы о нарушении природоохранного законодательства, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках, причиной стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Позже на месте было осмотрено 12 колодцев на коллекторе в разных частях города, выявлено несколько нарушений природоохранного законодательства.

"В ходе расследования установлено, что компания-эксплуатант коллектора не имеет необходимых разрешений на осуществление своей деятельности. За эти нарушения 29 июня представителям компании выданы три протокола о нарушении природоохранного законодательства по ст. 7.6, ст. 8.1 и ст. 8.46 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время на месте загрязнения устанавливаются дополнительные боновые заграждения в русле реки, параллельно специалисты МУП "Химводосток" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев и продолжают обследовать коллектор и все связанные с ним колодцы.