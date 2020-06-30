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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573655377.html
Ученые назвали бесполезный для лечения коронавируса препарат
Комбинация препаратов лопинавир и ритонавир бесполезна для лечения коронавирусной инфекции, свидетельствует заявление руководителей британского клинического... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T01:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, здоровье, великобритания, медицина, в мире

Ученые назвали бесполезный для лечения коронавируса препарат

01:36 30.06.2020
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Таблетки
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Комбинация препаратов лопинавир и ритонавир бесполезна для лечения коронавирусной инфекции, свидетельствует заявление руководителей британского клинического исследования RECOVERY.
По словам исследователей, лекарство не оказывает положительного воздействия на пациентов с COVID-19. В научной работе они сравнивали данные 1 596 больных, принимающих комбинацию этих препаратов, с данными 3 376 пациентов из контрольной группы. Однако исследование не проводилось на больных, подключенных к ИВЛ, из-за сложности применения лекарства на них.
Исследование RECOVERY проводится с марта этого года, в нем принимают участие 11,5 тысячи пациентов. В работе также изучается эффективность дексаметазона в малых дозах, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба и препарата от малярии гидроксихлорина. Насчет последнего ВОЗ и британские специалисты пришли к выводу о его неэффективности для лечения больных COVID-19.
Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВеликобританияМедицинаВ мире
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