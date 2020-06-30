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Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты
В каких случаях приготовление пищи в микроволновке может быть полезнее духовки и плиты, рассказала в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФИЦ... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:31
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Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты

04:31 30.06.2020
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© Fotolia / vvoeМикроволновая печь
Микроволновая печь
© Fotolia / vvoe
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В каких случаях приготовление пищи в микроволновке может быть полезнее духовки и плиты, рассказала в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор биологических наук Ольга Багрянцева.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пища, которую готовят или разогревают в СВЧ-печи, безопасна и имеет ту же питательную ценность, что и пища, приготовленная традиционным способом. Более того, микроволновка даже имеет преимущества перед обычной плитой и духовкой, когда речь идет о диетическом питании, рассказала радио Sputnik Ольга Багрянцева.
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"Микроволны проникают глубоко в пищу и более быстро нагревают ее, сокращается время приготовления. Кроме того, при приготовлении пищи в микроволновой печи не образуется золотистая корочка, как при жарке или приготовлении в духовке. Продукт остается диетическим. Золотистая корочка содержит вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Это бензапирен, бензантрацен и другие. При некоторых заболеваниях из рациона исключаются жареные, жирные продукты, которые мы готовим на плите или в духовке. В микроволновке невозможно получить такой продукт", — считает Ольга Багрянцева.
В интервью радио Sputnik доктор биологических наук также напомнила правила пользования микроволновой печью.
"В микроволновке нельзя варить яйца, потому что они при нагревании взрываются. Нельзя готовить продукты, плотно обернутые пленкой – она тоже может взорваться. Также нельзя готовить что-то в металлических контейнерах, сразу возникает разряд, микроволновка может сгореть. Следует использовать пластиковые упаковки со специальной маркировкой", — сказала Ольга Багрянцева.
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