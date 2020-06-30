Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты

"Микроволны проникают глубоко в пищу и более быстро нагревают ее, сокращается время приготовления. Кроме того, при приготовлении пищи в микроволновой печи не образуется золотистая корочка, как при жарке или приготовлении в духовке. Продукт остается диетическим. Золотистая корочка содержит вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Это бензапирен, бензантрацен и другие. При некоторых заболеваниях из рациона исключаются жареные, жирные продукты, которые мы готовим на плите или в духовке. В микроволновке невозможно получить такой продукт", — считает Ольга Багрянцева.