Названы новые тенденции в пластической хирургии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Седьмой размер груди, большие губы и кукольные формы лица больше не в моде. О новых тенденциях в пластической хирургии рассказал в интервью радио Sputnik звездный пластический хирург Гайк Бабаян.
Россиянки начали уходить от экстремальных размеров груди и губ. Сейчас женщины предпочитают естественность и натуральность, рассказал в интервью радио Sputnik звездный пластический хирург Гайк Бабаян.
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"Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь — это неэстетично и некрасиво. Сейчас тренд на естественность, все требуют максимальной натуральности и увеличивают грудь или губы в пределах разумного", — считает пластический хирург.
Самый популярный размер груди — от второго до третьего, отметил Гайк Бабаян.
"Можно сделать грудь так, чтобы она не отличалась от натуральной. Непрофессиональный человек вообще ничего не заметит даже на ощупь. Имплантаты не мешают и кормлению грудью. Просто сделал и забыл. Главное – каждый год, а с возрастом два раза в год, надо ходить на УЗИ. Неважно, делали вы что-то с грудью или не делали, это должно быть как поход к стоматологу", — сказал Гайк Бабаян.
Накаченные губы сегодня тоже можно сделать так, что они будут выглядеть достаточно естественно, добавил пластический хирург.
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"Раньше были такие гели, которые постоянно росли. Полимерные гели в 90-е и нулевые годы вводили очень часто и очень много. Звезды этим особенно грешили. В итоге губы и скулы принимали деформированные формы. Сейчас начинают избавляться от объемов и от геля, в частности. Все идет к натуральности, естественности. Если объем геля небольшой, отличить накаченные губы очень трудно", — рассказал радио Sputnik Гайк Бабаян.
Самой популярной операцией остается ринопластика, отметил пластический хирург. Однако не отстает и липосакция, то есть удаление жировых отложений. Особенно популярно это стало после карантина, когда все сидели дома, и появился избыточный вес.