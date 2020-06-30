Названы новые тенденции в пластической хирургии

"Можно сделать грудь так, чтобы она не отличалась от натуральной. Непрофессиональный человек вообще ничего не заметит даже на ощупь. Имплантаты не мешают и кормлению грудью. Просто сделал и забыл. Главное – каждый год, а с возрастом два раза в год, надо ходить на УЗИ. Неважно, делали вы что-то с грудью или не делали, это должно быть как поход к стоматологу", — сказал Гайк Бабаян.