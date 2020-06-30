https://ria.ru/20200630/1573655146.html
Эксперт рассказал, как распознать сайт-подделку
Существуют две группы поддельных сайтов — фишинговые и мошеннические. Чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно проверяйте на сайте всю информацию и все... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:30
2020-06-30T02:30
арсений щельцин
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1400x0_80_0_0_ee05c2389b3b90935bf0052408742a59.jpg
https://ria.ru/20200601/1572200061.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1400x0_80_0_0_ee05c2389b3b90935bf0052408742a59.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_f317c8bc9dc9a34cd2e7ed92b13c3966.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_572:0:2620:2048_1400x0_80_0_0_db390485fdc129c567fbe2e5f3e2ab60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсений щельцин, технологии, общество
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Существуют две группы поддельных сайтов — фишинговые и мошеннические. Чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно проверяйте на сайте всю информацию и все детали — отзывы, качество дизайна, оформление, совпадает ли адрес юридического лица с адресом интернет-магазина, совпадают ли владельцы. Все это подскажет вам, реальный это сайт или нет, рассказал агентству "Прайм
" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин
.
По его словам, фишинговые сайты дублируют визуальную составляющую уже существующих сайтов, допустим, сайта популярного интернет-магазина или же банка.
Мошеннические сайты не привязываются к существующим брендам, а просто пытаются "быть похожими" на легальный бизнес – это могут быть интернет-магазины очень популярных товаров, но при этом стоимость товаров, которую они предлагают, будет настолько выгодной, что у вас может возникнуть желание немедленно их оплатить и ждать доставку.
Эксперт также советует обращать внимание на доменное имя.