Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573655146.html
Эксперт рассказал, как распознать сайт-подделку
Существуют две группы поддельных сайтов — фишинговые и мошеннические. Чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно проверяйте на сайте всю информацию и все... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:30
арсений щельцин
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1400x0_80_0_0_ee05c2389b3b90935bf0052408742a59.jpg
https://ria.ru/20200601/1572200061.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1400x0_80_0_0_ee05c2389b3b90935bf0052408742a59.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_f317c8bc9dc9a34cd2e7ed92b13c3966.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_572:0:2620:2048_1400x0_80_0_0_db390485fdc129c567fbe2e5f3e2ab60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсений щельцин, технологии, общество

Эксперт рассказал, как распознать сайт-подделку

02:30 30.06.2020
1444
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Существуют две группы поддельных сайтов — фишинговые и мошеннические. Чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно проверяйте на сайте всю информацию и все детали — отзывы, качество дизайна, оформление, совпадает ли адрес юридического лица с адресом интернет-магазина, совпадают ли владельцы. Все это подскажет вам, реальный это сайт или нет, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По его словам, фишинговые сайты дублируют визуальную составляющую уже существующих сайтов, допустим, сайта популярного интернет-магазина или же банка.
Денежные купюры
1 июня, 03:28
Эксперт рассказал, как сократить риск утечки данных при получении кредита
Мошеннические сайты не привязываются к существующим брендам, а просто пытаются "быть похожими" на легальный бизнес – это могут быть интернет-магазины очень популярных товаров, но при этом стоимость товаров, которую они предлагают, будет настолько выгодной, что у вас может возникнуть желание немедленно их оплатить и ждать доставку.
Эксперт также советует обращать внимание на доменное имя.
2330307
Обсудить 1
Арсений ЩельцинТехнологииОбщество
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова
Пластический хирург осматривает пациента
Названы новые тенденции в пластической хирургии
Пелагея и Иван Телегин
Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина
Микроволновая печь
Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты
Таблетки
Ученые назвали бесполезный для лечения коронавируса препарат
Празднование Дня России
Эксперт рассказал о месте России в мире после окончания лидерства США
Зенитный ракетный комплекс С-400
В сенате США предложили купить российские С-400 у Турции
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе Ludus Dome в Москве
Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Страны мира. Боливия
В Боливии почти тысяча полицейских и военных заболели COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Полиция проверила жалобы экс-жен Башарова на побои
07:03В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси
07:01Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
Лента новостейМолния