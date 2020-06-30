Белый дом рассказал конгрессменам про "сговор" России с "Талибаном"

"Сегодня высокопоставленные лица из администрации, включая директора национальной разведки, советника Белого дома по национальной безопасности и главу аппарата Белого дома, провели для нас закрытый брифинг по поводу сообщений СМИ о том, что Россия предлагала вознаграждение афганским боевикам, чтобы те убивали военных США и коалиции", - говорится в сообщении.