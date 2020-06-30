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Белый дом рассказал конгрессменам про "сговор" России с "Талибаном"
Белый дом провел в понедельник брифинг для членов конгресса по публикации о якобы имевшем место сговоре России с радикальным движением "Талибан" и о... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T01:05
дональд трамп
владимир путин
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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дональд трамп, владимир путин, афганистан, талибан, сша, в мире

Белый дом рассказал конгрессменам про "сговор" России с "Талибаном"

01:05 30.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Белый дом провел в понедельник брифинг для членов конгресса по публикации о якобы имевшем место сговоре России с радикальным движением "Талибан" и о проводящейся проверке этого, говорится в распространенном во вторник заявлении конгрессменов-республиканцев Майкла Маккола и Адама Кинзинджера.
"Сегодня высокопоставленные лица из администрации, включая директора национальной разведки, советника Белого дома по национальной безопасности и главу аппарата Белого дома, провели для нас закрытый брифинг по поводу сообщений СМИ о том, что Россия предлагала вознаграждение афганским боевикам, чтобы те убивали военных США и коалиции", - говорится в сообщении.
По словам авторов заявления, сейчас идет проверка того, насколько достоверны эти сообщения.
"Мы считаем, что важно дать провести эту проверку, перед тем как принимать какие-либо ответные меры", - призвали конгрессмены.
Члены Талибана во время передачи оружия
Вчера, 21:18
В Белом доме прокомментировали сообщения о "сговоре" России с талибами
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Никаких доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Вчера, 22:51
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Дональд ТрампВладимир ПутинАфганистанТалибанСШАВ мире
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