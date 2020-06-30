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Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга
Министерство торговли США приостановило с понедельника действие преференциального режима отношении с Гонконгом, в том числе действие исключений из ограничений... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:55
майк помпео
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всекитайское собрание народных представителей
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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майк помпео, министерство торговли сша, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга

00:55 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Министерство торговли США приостановило с понедельника действие преференциального режима отношении с Гонконгом, в том числе действие исключений из ограничений на экспорт, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте ведомства.
"Вместе с введение Коммунистической партией Китая новых мер безопасности в отношении Гонконга риск перехода американских технологий двойного назначения к Народной освободительной армии или министерству государственной безопасности увеличился… Регулятивные нормы министерства торговли, позволяющие преференциальное отношение к Гонконгу по сравнению с Китаем, включая доступность исключений при выдаче экспортных лицензий, приостановлены", - сказано в документе.
Отмечается, что ведомство изучает и другие меры, направленные на устранение разницы в отношениях с Гонконгом и Китаем.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон с понедельник прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.
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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.
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В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.
В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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Майк ПомпеоМинистерство торговли СШАВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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