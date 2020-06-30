Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга

ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Министерство торговли США приостановило с понедельника действие преференциального режима отношении с Гонконгом, в том числе действие исключений из ограничений на экспорт, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте ведомства.
"Вместе с введение Коммунистической партией Китая новых мер безопасности в отношении Гонконга риск перехода американских технологий двойного назначения к Народной освободительной армии или министерству государственной безопасности увеличился… Регулятивные нормы министерства торговли, позволяющие преференциальное отношение к Гонконгу по сравнению с Китаем, включая доступность исключений при выдаче экспортных лицензий, приостановлены", - сказано в документе.
Отмечается, что ведомство изучает и другие меры, направленные на устранение разницы в отношениях с Гонконгом и Китаем.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон с понедельник прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.
Вчера, 23:03АкцентыБудут нарушать, отключим SWIFT. Нужен ли США крах доллара из-за Гонконга?Вашингтон обещает ввести санкции против Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Пока речь идет только о визовых ограничениях для китайских чиновников, но не исключены и более жесткие меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.
Вчера, 13:31Сказано в эфире"Обмен ударами". Эксперт о мерах Китая против США из-за ГонконгаКитай введет визовые ограничения против американцев, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявили в Пекине. В эфире радио Sputnik эти меры прокомментировал профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор исторических наук Владимир Колотов.
В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.
В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.