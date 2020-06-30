Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане , в беседе с телеканалом RT раскрыла подробности случившегося.

Как ранее сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.

"Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, поскольку прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей (ее муж. — Прим. Ред.) сам позвонил врачам", — рассказала жена подозреваемого.

Женщина отмечает, что медэкспертиза зафиксировала поверхностные травмы, а не проникновение.

По данным местных СМИ, в октябре прошлого года врачи обнаружили кровотечение у девочки, которая была с отцом и двумя другими детьми в одном из частных домов Бугульмы . Врач-гинеколог обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело.