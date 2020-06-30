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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане, в беседе с телеканалом RT раскрыла подробности случившегося. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:59
россия
республика татарстан (татарстан)
бугульма
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

00:59 30.06.2020
48239
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане, в беседе с телеканалом RT раскрыла подробности случившегося.
Как ранее сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.

"Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, поскольку прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей (ее муж. — Прим. Ред.) сам позвонил врачам", — рассказала жена подозреваемого.

Женщина отмечает, что медэкспертиза зафиксировала поверхностные травмы, а не проникновение.
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По данным местных СМИ, в октябре прошлого года врачи обнаружили кровотечение у девочки, которая была с отцом и двумя другими детьми в одном из частных домов Бугульмы. Врач-гинеколог обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело.
Отмечается, что подозреваемый в ходе следствия сначала отрицал применение насилия в отношении дочери. Он заявил, что просто хотел поменять ей памперс и якобы случайно травмировал ребенка. Затем мужчина рассказал, что из-за ссоры с женой "просто психанул" и сорвал зло на девочке.
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РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)БугульмаПроисшествия
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