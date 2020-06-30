https://ria.ru/20200630/1573654852.html
Во Флориде один человек погиб при стрельбе возле здания Amazon
Неизвестные обстреляли группу людей возле здания корпорации Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, один человек погиб, сообщил офис шерифа Джексонвилла. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:49
2020-06-30T00:49
джексонвилл
флорида
сша
происшествия
в мире
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https://ria.ru/20200608/1572610506.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джексонвилл, флорида, сша, происшествия, в мире