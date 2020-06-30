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Во Флориде один человек погиб при стрельбе возле здания Amazon
Неизвестные обстреляли группу людей возле здания корпорации Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, один человек погиб, сообщил офис шерифа Джексонвилла. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:49
джексонвилл
флорида
сша
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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джексонвилл, флорида, сша, происшествия, в мире

Во Флориде один человек погиб при стрельбе возле здания Amazon

00:49 30.06.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Неизвестные обстреляли группу людей возле здания корпорации Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, один человек погиб, сообщил офис шерифа Джексонвилла.
Также два человека были ранены.
Люди, которых обстреляли неизвестные, стояли в очереди, чтобы подать заявления о приеме на работу. Бизнес Amazon процветает на фоне коронавируса, поскольку оказавшиеся в условиях карантина потребители делают все больше покупок на крупнейшей в США онлайн-площадке.
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ДжексонвиллФлоридаСШАПроисшествияВ мире
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