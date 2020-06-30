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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Стартует последний день онлайн-голосования
Начался последний день дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:19
голосование по поправкам в конституцию
юрий ермолов
мосгоризбирком
конституция рф
валентина матвиенко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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юрий ермолов, мосгоризбирком, конституция рф, валентина матвиенко, совет федерации рф, московская городская дума, москва, нижегородская область, политика

Стартует последний день онлайн-голосования

00:19 30.06.2020
233
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Начался последний день дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ.
Электронное голосование стартовало 25 июня в Москве и Нижегородской области. Жители этих регионов могут успеть проголосовать онлайн до 20.00 вторника.
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 23:50Голосование по поправкам в Конституцию
МГИК попросили признать недействительными бюллетени на одном из участков
По данным штаба по наблюдению за голосованием, всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 человек, из них 1 051 000 - жители Москвы. Общая явка в предпоследний день составила почти 90%, проголосовали более миллиона человек.
Как уточнили в Мосгоризбиркоме, те, кто записался в реестр электронных избирателей, но так и не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на свой участок по месту жительства 1 июля и проголосовать традиционным способом.
Электронное голосование впервые было использовано в столице на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году, проголосовать онлайн могли жители трех избирательных округов, явка составила 92,3%. Эксперимент был признан успешным.

Ход голосования

Для контроля за электронным голосованием ЦИК образовал специальную территориальную комиссию, она едина для Москвы и Нижегородской области. Кроме того, за ходом голосования в режиме реального времени наблюдал электронный штаб, созданный при Общественной палате Москвы.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 14:44Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК оценили востребованность электронного голосования
В связи с тем, что такое масштабное электронное голосование проводится впервые, система была предварительно протестирована. Как сообщал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, сбоев выявлено не было.
По его словам, после выборов в Мосгордуму система дистанционного электронного голосования была усовершенствована. Так, например, электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь при сохранении тех же требований по анонимности и тайне голосований может оставаться на экране пользователя весь срок голосования.
По данным штаба по наблюдению, на протяжении пяти дней голосования сообщений о сбоях в системе электронного голосования не поступало, но у некоторых пользователей наблюдались технические сложности. При этом, по словам официального представителя штаба по наблюдению Александра Асафова, систему пытались атаковать, но эти попытки были отражены и никак не сказались на ходе голосования. Более того, после них система была переведена в особый режим защиты.
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
27 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
С поправками на онлайн. В чем сложность электронного голосования
В Москве были зафиксированы попытки проголосовать дважды - в дистанционном электронном голосовании и на избирательном участке. Как сообщали в Мосгоризбиркоме и штабе по наблюдению за голосованием, данные случаи были отработаны, а урны с двойными голосами опечатаны.
После этих случаев Мосгоризбирком по просьбе общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве произвел сверку списков участников электронного голосования и обычных избирателей, чтобы исключить попытки двойного голосования. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что в ходе сверки было выявлено свыше 12 тысяч "дублей", при этом никто из них не проголосовал дважды. Он отметил, что ситуация со списками голосующих будет на ежедневном контроле.
Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
26 июня, 13:29Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин рассказал о системе электронного голосования в Москве
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Это первое в истории страны семидневное голосование. Также впервые два региона – Москва и Нижегородская область – могут проголосовать онлайн. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней и на выборы.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Вчера, 15:00Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК оценили вероятность замены традиционного голосования электронным
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Голосование по поправкам в КонституциюЮрий ЕрмоловМосгоризбиркомКонституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМосковская городская думаМоскваНижегородская областьПолитика
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