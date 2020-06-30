Стартует последний день онлайн-голосования

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Начался последний день дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ.

Электронное голосование стартовало 25 июня в Москве Нижегородской области . Жители этих регионов могут успеть проголосовать онлайн до 20.00 вторника.

По данным штаба по наблюдению за голосованием, всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 человек, из них 1 051 000 - жители Москвы. Общая явка в предпоследний день составила почти 90%, проголосовали более миллиона человек.

Как уточнили в Мосгоризбиркоме, те, кто записался в реестр электронных избирателей, но так и не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на свой участок по месту жительства 1 июля и проголосовать традиционным способом.

Электронное голосование впервые было использовано в столице на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году, проголосовать онлайн могли жители трех избирательных округов, явка составила 92,3%. Эксперимент был признан успешным.

Ход голосования

Для контроля за электронным голосованием ЦИК образовал специальную территориальную комиссию, она едина для Москвы и Нижегородской области. Кроме того, за ходом голосования в режиме реального времени наблюдал электронный штаб, созданный при Общественной палате Москвы.

В связи с тем, что такое масштабное электронное голосование проводится впервые, система была предварительно протестирована. Как сообщал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, сбоев выявлено не было.

По его словам, после выборов в Мосгордуму система дистанционного электронного голосования была усовершенствована. Так, например, электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь при сохранении тех же требований по анонимности и тайне голосований может оставаться на экране пользователя весь срок голосования.

По данным штаба по наблюдению, на протяжении пяти дней голосования сообщений о сбоях в системе электронного голосования не поступало, но у некоторых пользователей наблюдались технические сложности. При этом, по словам официального представителя штаба по наблюдению Александра Асафова , систему пытались атаковать, но эти попытки были отражены и никак не сказались на ходе голосования. Более того, после них система была переведена в особый режим защиты.

В Москве были зафиксированы попытки проголосовать дважды - в дистанционном электронном голосовании и на избирательном участке. Как сообщали в Мосгоризбиркоме и штабе по наблюдению за голосованием, данные случаи были отработаны, а урны с двойными голосами опечатаны.

После этих случаев Мосгоризбирком по просьбе общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве произвел сверку списков участников электронного голосования и обычных избирателей, чтобы исключить попытки двойного голосования. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что в ходе сверки было выявлено свыше 12 тысяч "дублей", при этом никто из них не проголосовал дважды. Он отметил, что ситуация со списками голосующих будет на ежедневном контроле.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.