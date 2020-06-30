Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573654305.html
В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
Еще 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T01:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1400x0_80_0_0_08c64dc99fecab304befd18d08a24499.jpg
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1400x0_80_0_0_08c64dc99fecab304befd18d08a24499.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_190:0:2919:2047_1400x0_80_0_0_9873b59c244e6b7fdf36ef76078c6e2a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_630:0:2677:2047_1400x0_80_0_0_b332e8b968bef9a7800b422651672e7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

00:10 30.06.2020 (обновлено: 01:51 30.06.2020)
3758
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Еще 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Накануне сообщалось о 23 скончавшихся.
Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 3796, следует из данных штаба.
Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались.
В России выявили более 641 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 403 тысяч пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
5123147
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Сотрудник полиции
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Крымский мост
Между Кубанью и Крымом стартует движение грузовых поездов
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса
Празднование Дня России
Эксперт рассказал о месте России в мире после окончания лидерства США
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Пелагея и Иван Телегин
Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина
Таблетки
Ученые назвали бесполезный для лечения коронавируса препарат
Пластический хирург осматривает пациента
Названы новые тенденции в пластической хирургии
Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону
Микроволновая печь
Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси
07:01Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
Лента новостейМолния