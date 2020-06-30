В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 3796, следует из данных штаба.

Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались.