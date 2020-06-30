https://ria.ru/20200630/1573654203.html
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Мосгоризбирком признает недействительными бюллетени в одном сейф-пакете на участке, где произошел инцидент с подписью избирателя, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:03
2020-06-30T00:13
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
мосгоризбирком
москва
политика
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https://ria.ru/20200629/1573651175.html
Robert
Ну ждем когда признают всю эту клоунскую процедуру недействительной. Но это будет наверно к 2024...
69
Von Stirliz
Решение правильное, но причины нарушения - нет. Вряд ли из-за усталости можно было не там поставить подписи на ЦЕЛУЮ СЕМЬЮ. Думаю, дело в подборе кадров УИКов, набрали либералов, парнасовцев всяких...
55
19
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий реут , мосгоризбирком, москва, политика
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мосгоризбирком
признает недействительными бюллетени в одном сейф-пакете на участке, где произошел инцидент с подписью избирателя, сообщил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут
.
Ранее руководитель московского штаба по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции Илья Массу заявил, что на участке 1403 гражданин заметил, что за членов его семьи и за него самого уже проголосовали. Позже штаб направил в городской избирком письмо с рекомендацией признать бюллетени из сейф-пакета, где находился бюллетень избирателя, недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403.
"Нам известно об этой ситуации. Ситуация неприятная, но одно можно сказать точно: это не умышленное нарушение. В участковых комиссиях работают люди, они устали, они волнуются и, как следствие этого, делают ошибки при оформлении документов. Главное, что право человека восстановили и он смог проголосовать", — сказал Реут.
По его словам, "бюллетени из этого сейф-пакета будут признаны недействительными".
"Этот инцидент не отразится на итогах голосования", — подчеркнул замглавы МГИК.