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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573654203.html
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Мосгоризбирком признает недействительными бюллетени в одном сейф-пакете на участке, где произошел инцидент с подписью избирателя, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:13
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
мосгоризбирком
москва
политика
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Ну ждем когда признают всю эту клоунскую процедуру недействительной. Но это будет наверно к 2024...
69
Решение правильное, но причины нарушения - нет. Вряд ли из-за усталости можно было не там поставить подписи на ЦЕЛУЮ СЕМЬЮ. Думаю, дело в подборе кадров УИКов, набрали либералов, парнасовцев всяких...
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573583673_0:263:3076:1993_1400x0_80_0_0_ebe0b6b6aebfa93019436e0c2dda6854.jpg
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РИА Новости
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дмитрий реут , мосгоризбирком, москва, политика

Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными

00:03 30.06.2020 (обновлено: 00:13 30.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мосгоризбирком признает недействительными бюллетени в одном сейф-пакете на участке, где произошел инцидент с подписью избирателя, сообщил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.
Ранее руководитель московского штаба по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции Илья Массу заявил, что на участке 1403 гражданин заметил, что за членов его семьи и за него самого уже проголосовали. Позже штаб направил в городской избирком письмо с рекомендацией признать бюллетени из сейф-пакета, где находился бюллетень избирателя, недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403.
"Нам известно об этой ситуации. Ситуация неприятная, но одно можно сказать точно: это не умышленное нарушение. В участковых комиссиях работают люди, они устали, они волнуются и, как следствие этого, делают ошибки при оформлении документов. Главное, что право человека восстановили и он смог проголосовать", — сказал Реут.
По его словам, "бюллетени из этого сейф-пакета будут признаны недействительными".
"Этот инцидент не отразится на итогах голосования", — подчеркнул замглавы МГИК.
Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
Вчера, 21:07Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий РеутМосгоризбиркомМоскваПолитика
Популярные комментарии
Ну ждем когда признают всю эту клоунскую процедуру недействительной. Но это будет наверно к 2024...
30 июня, 01:21
Robert  
30100038
Решение правильное, но причины нарушения - нет. Вряд ли из-за усталости можно было не там поставить подписи на ЦЕЛУЮ СЕМЬЮ. Думаю, дело в подборе кадров УИКов, набрали либералов, парнасовцев всяких...
30 июня, 00:42
Von Stirliz
25611220
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