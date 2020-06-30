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В Мультимедиа Арт Музее в Москве готовят новую выставку к 25-летию музея
Несмотря на закрытие в связи с ремонтными работами, в Мультимедиа Арт Музее готовятся к новой выставке "Искусство будущего", посвященной 25-летию музея,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:01
культура
новости культуры
александр родченко
мультимедиа арт музей
ольга свиблова
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, александр родченко, мультимедиа арт музей, ольга свиблова

В Мультимедиа Арт Музее в Москве готовят новую выставку к 25-летию музея

00:01 30.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на гала-открытии "Фотобиеннале-2020" в МАММ
Посетители на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Несмотря на закрытие в связи с ремонтными работами, в Мультимедиа Арт Музее готовятся к новой выставке "Искусство будущего", посвященной 25-летию музея, рассказала РИА Новости директор музея Ольга Свиблова.
Ранее Свиблова сообщала, что Мультимедиа Арт Музей 28 июня закрывается на ремонт до сентября.
"На 2021 год и наше 25-летие мы точно знаем, что кроме выставок, которые надо к этому времени выстроить, конечно, мы будем радовать людей. Юбилей – это все-таки важно, у нас 15 лет школы Родченко, и 25 лет музею. Мы готовим новое триеннале. Мы готовим его уже давно, но сейчас мы включились уже то что называется "на всех парах". Это триеннале "Искусство будущего"… Это искусство, которое создано в онлайне, и создано только для онлайна", - рассказала Свиблова, отметив, что выставка будет международной.
Собеседница агентства отметила, что в музее продолжится работа над онлайн-проектами.
"Закрытие музея не означает нашего закрытия активности в онлайне… Соответственно, мы будем усиливать работу в онлайн. Мы производим сейчас огромное количество онлайн-продуктов, мы полностью меняем стратегию, мы меняем команду, потому что нам надо много новых специалистов, которые будут работать с этими онлайн-продуктами", - заявила Свиблова, отметив, что на данном этапе онлайн-проекты музея не монетизируются, но это планируется сделать в ближайшем будущем.
Свиблова отметила, что во время режима изоляции музей успешно развивал свои онлайн-проекты, причем, как считает Свиблова, в будущем онлайн-продукты музеев будут жить наравне с офлайн.
Посетительница на гала-открытии Фотобиеннале-2020 в МАММ
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"Мы научились отлично работать в онлайне, и количество посещений, когда мы проанализировали посещения наших сайтов, а это два сайта: сайт музея и портал "История России в фотографиях", плюс социальные сети. Мы за два с половиной месяца, почти за три, получили 62 миллиона просмотров. И когда мы проанализировали с помощью объективных методик погружение, то это погружение оказалось большим. То есть наши продукты люди смотрят практически от начала до конца. Это колоссальные цифры, мы бы никогда этого не получили в офлайне, при том, что мы один из самых посещаемых музеев России", - отметила Свиблова.
Собеседница агентства также добавила, что в планах музея изменить и обновить официальный сайт. "Мы на онлайне увидели, что на сайты люди ходят, и для того, чтобы сайт жил, он должен быть новым. Наш сайт делался 10 лет назад, и нас совершенно сегодня не устраивает", - рассказала она.
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КультураНовости культурыАлександр РодченкоМультимедиа Арт музейОльга Свиблова
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