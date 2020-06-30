В Мультимедиа Арт Музее в Москве готовят новую выставку к 25-летию музея

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Несмотря на закрытие в связи с ремонтными работами, в Мультимедиа Арт Музее готовятся к новой выставке "Искусство будущего", посвященной 25-летию музея, рассказала РИА Новости директор музея Ольга Свиблова.

Ранее Свиблова сообщала, что Мультимедиа Арт Музей 28 июня закрывается на ремонт до сентября.

"На 2021 год и наше 25-летие мы точно знаем, что кроме выставок, которые надо к этому времени выстроить, конечно, мы будем радовать людей. Юбилей – это все-таки важно, у нас 15 лет школы Родченко, и 25 лет музею. Мы готовим новое триеннале. Мы готовим его уже давно, но сейчас мы включились уже то что называется "на всех парах". Это триеннале "Искусство будущего"… Это искусство, которое создано в онлайне, и создано только для онлайна", - рассказала Свиблова, отметив, что выставка будет международной.

Собеседница агентства отметила, что в музее продолжится работа над онлайн-проектами.

"Закрытие музея не означает нашего закрытия активности в онлайне… Соответственно, мы будем усиливать работу в онлайн. Мы производим сейчас огромное количество онлайн-продуктов, мы полностью меняем стратегию, мы меняем команду, потому что нам надо много новых специалистов, которые будут работать с этими онлайн-продуктами", - заявила Свиблова, отметив, что на данном этапе онлайн-проекты музея не монетизируются, но это планируется сделать в ближайшем будущем.

Свиблова отметила, что во время режима изоляции музей успешно развивал свои онлайн-проекты, причем, как считает Свиблова, в будущем онлайн-продукты музеев будут жить наравне с офлайн.

"Мы научились отлично работать в онлайне, и количество посещений, когда мы проанализировали посещения наших сайтов, а это два сайта: сайт музея и портал "История России в фотографиях", плюс социальные сети. Мы за два с половиной месяца, почти за три, получили 62 миллиона просмотров. И когда мы проанализировали с помощью объективных методик погружение, то это погружение оказалось большим. То есть наши продукты люди смотрят практически от начала до конца. Это колоссальные цифры, мы бы никогда этого не получили в офлайне, при том, что мы один из самых посещаемых музеев России", - отметила Свиблова.