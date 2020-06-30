Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200630/1573649966.html
Космическая пыль подсказала, где на Земле искать вещество далеких звезд
Ученые обнаружили пять метеороидов, возможно, прилетевших в Солнечную систему из других звездных систем. Это объекты гораздо меньше, чем комета Борисова и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:37
риа наука
физика
космос - риа наука
кассини
вояджер
канада
республика крым
гавайи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573643705_0:38:2000:1163_1400x0_80_0_0_6209dbba9ac33565cd47def2ad2d1676.jpg
https://ria.ru/20200420/1570307710.html
https://ria.ru/20181206/1543562643.html
канада
республика крым
гавайи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573643705_0:38:2000:1163_1400x0_80_0_0_6209dbba9ac33565cd47def2ad2d1676.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573643705_201:0:1801:1200_1400x0_80_0_0_747a4c4879638c383ee6527916848964.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573643705_560:0:1760:1200_1400x0_80_0_0_507229273091d9c799fbfe14d43eee01.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
физика, космос - риа наука, кассини, вояджер, канада, республика крым, гавайи

Космическая пыль подсказала, где на Земле искать вещество далеких звезд

08:00 30.06.2020 (обновлено: 15:37 30.06.2020)
7373
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/MopicМежзвездные метеороиды
Межзвездные метеороиды
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Mopic
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые обнаружили пять метеороидов, возможно, прилетевших в Солнечную систему из других звездных систем. Это объекты гораздо меньше, чем комета Борисова и астероид 1I/Оумуамуа, но их появление доказывает, что межзвездные гости у нас не редкость.

В поисках пыли далеких звезд

В 1960 годы ученые выяснили, что крошечные частицы вещества способны проникать в Солнечную систему извне вместе с межзвездным ветром. Вскоре на спутниках и космических аппаратах стали ставить детекторы космической пыли.
Запущенная в 1990-м к Юпитеру межпланетная станция Ulysses измеряла массу, скорость, электрический заряд и направление полета частиц. Если встретится пылевое облако, то, предполагали ученые, родившиеся в нашей системе частицы будут тяготеть к плоскости эклиптики (плоскости обращения планет вокруг Солнца), а инородные — нет. Так и вышло. Всего аппарат Ulysses зарегистрировал 313 межзвездных частиц микронного и субмикронного размера. Они двигались в том же направлении, что нейтральные атомы водорода и гелия, приносимые межзвездным ветром. Источник этих частиц — Местное межзвездное облако, в которое Солнечная система вошла более ста тысяч лет назад.
Японский зонд Hiten, исследовавший Луну в 1990-1991 годах, зарегистрировал пятьсот частиц, из них двадцать — предположительно, межзвездные.
Космический аппарат Cassini отправился в 1997 году к Сатурну с усовершенствованным детектором космической пыли на борту. На орбите планеты-гиганта он зарегистрировал множество частиц, в основном выброшенных гейзерами ледяного спутника Энцелада, из них 36 оказались "не нашими".
Удивительно, но даже аппараты Voyager, бороздящие космос с 1977 года, зафиксировали столкновения с межзвездными частицами после того, как удалились за орбиту Плутона. А миссия Stardust в 2006 доставила на Землю капсулу с собранными образцами, среди которых есть и "чужеродные".
Комета 2I/Borisov
20 апреля, 18:01РИА Наука
Астрономы раскрыли необычный состав кометы Борисова

Поймать гостя за хвост

В октябре 2017 года гавайский телескоп Pan-STARRS, обозревающий все небо в поисках приближающихся к Земле крупных астероидов, обнаружил объект с гиперболической орбитой. Это означает, что небесное тело не обращается внутри нашей системы вокруг Солнца, а попало сюда пролетом из другой звездной системы.
Гость оказался довольно крупным каменным сигарообразным астероидом длиной около двухсот метров. Его назвали 1I/Оумуамуа — разведчик. Его наблюдали чуть больше месяца, после чего он исчез в глубинах космоса.
Второй межзвездный посланник объявился в августе прошлого года. Его открыл астроном Геннадий Борисов в Крыму. Это комета 2I/Borisov — ледяная глыба с ядром порядка километра в диаметре. Она не приближалась к Солнцу больше чем на две астрономические единицы, поэтому осталась цела. А сопровождавший ее хвост позволил впервые судить о составе инородного объекта. Сначала ученые думали, что комета ничем не отличается от наших, кроме необычной орбиты. Но более детальные измерения выявили, что в ней гораздо больше оксида углерода CO, чем в кометах Солнечной системы.
Можно ли обнаружить частицы от пролетающих межзвездных объектов с Земли? На этот вопрос решили ответить канадские ученые, наблюдающие метеорные потоки с помощью станций радара CMOR. Они проанализировали 7282 события за семь с половиной лет наблюдений и нашли пять подходящих кандидатов. Их, предположительно, гиперболические орбиты рассчитали исходя из торможения в атмосфере Земли.
Если бы наша планета пересекла шлейф от такого астероида, как 1I/Оумуамуа (астрономы установили, что он ускоряется, вероятнее всего, из-за дегазации), то CMOR мог бы зарегистрировать в нем частицы межзвездного вещества.
Ученые предположили искусственное происхождение астероида Оумуамуа
6 декабря 2018, 07:47РИА Наука
Межзвездный разведчик удаляется от Земли. Чего опасаются астрономы?
8738224
Обсудить 0
РИА НаукафизикаКосмос - РИА НаукаКассиниВояджерКанадаРеспублика КрымГавайи
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Денежные купюры и монеты России
Крупнейшие бизнес-проекты Удмуртии получат инвестиции на развитие
Ирина с сыном
Люди оказываются на улице из-за белых пятен в законе
Биполярная планетарная туманность NGC 6302 (Бабочка)
Космические новости в фотографиях, июнь 2020 года
Девушки в галокамере
Дети с болезнями органов дыхания смогут пройти реабилитацию в Приморье
Таблетки
Российские химики нашли вещество для антибиотика нового поколения
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Пляжный отдых в Сочи
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2020 года
Мужчина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
Голосование по поправкам к Конституции: день шестой
Ученый держит поросенка, Китай
Китайские ученые обнаружили штамм гриппа, способный вызвать пандемию
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Дмитрий Крылов в Нидерландах
Дмитрий Крылов: "Чтобы понять страну, в ней нужно прожить хотя бы месяц"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
06:12На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
05:55Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары
05:51В Венесуэле назвали дату парламентских выборов
05:49Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
05:41Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%
Лента новостейМолния