Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573649055.html
"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы
Второй тур муниципальных выборов во Франции завершился беспрецедентной победой зеленых в ряде крупных городов и полным поражением партии "Вперед, республика"... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:06
эммануэль макрон
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573650089_0:46:3078:1777_1400x0_80_0_0_9cd9c6e790e461432831a10d7a21b18a.jpg
Хотите как во Франции?
16
Странно думать, что такие нерешительные "лидеры" как Макрон или, скажем, Зеленский, будут иметь перспективы вместе со своими партийными конгломератами. В Европе назрела ситуация, когда нужна решительность, а не пустословие. А лидеры правят так, как будто сейчас 1980е годы.
13
5
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573650089_0:46:3078:1777_1400x0_80_0_0_9cd9c6e790e461432831a10d7a21b18a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573650089_825:0:3078:1689_1400x0_80_0_0_2c89adc80efb1b850d55b451078c3760.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573663097_0:0:2315:2315_1400x0_80_0_0_b9d0413f55e32c636c084dd9171cd9cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, париж, в мире

"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы

08:00 30.06.2020 (обновлено: 08:06 30.06.2020)
10795
© REUTERS / Christian Hartmann/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Christian Hartmann/Pool
ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Второй тур муниципальных выборов во Франции завершился беспрецедентной победой зеленых в ряде крупных городов и полным поражением партии "Вперед, республика" Эммануэля Макрона. Перестановки в правительстве, смена премьер-министра, поворот президента влево — к каким последствиям приведет голосование, разбиралось РИА Новости.

Исторически низкая явка

Муниципальные выборы прошли на фоне эпидемии коронавируса. Первый тур состоялся 15 марта, второй должен был пройти спустя неделю, однако из-за карантина его перенесли на три месяца.
Уже в первом туре явка была крайне низкой — 45 процентов. Во втором еще меньше. Жесткий карантин во Франции отменили 11 мая, однако, несмотря на все санитарные меры предосторожности, в голосовании приняли участие лишь 41 процент избирателей (против 62 процентов в 2014-м) — антирекорд в истории Пятой республики. И это притом, что муниципальные выборы наравне с президентскими обычно отличаются во Франции высоким интересом избирателей, поскольку от мэров и глав районов на местах многое зависит.
Но не только пандемия повлияла на настроения, эксперты отмечают разочарование французов и недоверие к политическим кругам. В 2017-м в ожидании перемен люди отдали предпочтение новой силе — Макрону и его партии, однако особых улучшений никто не заметил, что привело к широким протестам тех же "желтых жилетов" в 2018-2019 годах.
© AFP 2020 / Clement MahoudeauНа избирательном участке в Марселе на юге Франции
На избирательном участке в Марселе на юге Франции
© AFP 2020 / Clement Mahoudeau
На избирательном участке в Марселе на юге Франции
Столь низкую активность избирателей лидер левой оппозиционной партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон назвал "холодным восстанием" и "гражданской забастовкой" против всех институтов власти.

"Зеленая волна"

Главный сюрприз — победа представителей партии EELV ("Европа — Экология — Зеленые") в Лионе, Бордо, Страсбурге, Пуатье, Туре, Безансоне, Анси. Всего экологи одержали верх в трех десятках городов. Ранее зеленый мэр был только в Гренобле — и его переизбрали.
Не очень известные широкой публике кандидаты-экологи смогли заинтересовать своей повесткой: чистая энергетика, защита окружающей среды, общественный транспорт, жилье, здравоохранение.
© AFP 2020 / Mehdi FedouachНовоизбранный мэр Бордо от партии зеленых (EELV) принимает участие во встрече с членами своей предвыборной команды после второго тура муниципальных выборов
Новоизбранный мэр Бордо от партии зеленых EELV, принимает участие во встрече с членами своей предвыборной команды после второго тура муниципальных выборов
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
Новоизбранный мэр Бордо от партии зеленых (EELV) принимает участие во встрече с членами своей предвыборной команды после второго тура муниципальных выборов
"Это переломный момент. Политический пейзаж перестраивается вокруг экологии, содержательного проекта. Это реакция на неспособность и отказ правительства решать социальные и экологические вопросы, на их вертикаль власти", — объясняет евродепутат от EELV Янник Жадо.
Благодаря победе на муниципальных выборах за два года до президентской кампании зеленые заявили о себе как о ведущей левой партии Франции и уже задумываются о борьбе за главный пост. Так, национальный секретарь EELV Жюльен Байу проводит параллель с муниципальными выборами 1977 года: тогда успех социалистов привел к избранию главой государства их лидера Франсуа Миттерана.

Провал партии Макрона

И все же до Елисейского дворца зеленым еще очень далеко. Явного преимущества они добились только в крупных городах. Остальная Франция, в том числе и сельская, оставила на ведущих позициях традиционные партии — социалистов и "Республиканцев" (правоцентристы).
Социалисты отстояли главное — столицу, где на новый шестилетний срок переизбрали Анн Идальго. Они также одержали верх в Нанси, Лилле, Ренне, Нанте, Ле Мане и других городах. "Республиканцы" сохранили за собой Тулузу, Ниццу, Экс-ан-Прованс.
Кошмаром обернулся второй тур для президентской партии "Вперед, республика". Созданное четыре года назад для Эммануэля Макрона политическое объединение в 2017 году получило абсолютное большинство на парламентских выборах, однако с тех пор, судя по всему, не смогло доказать свою эффективность.
Лидеры президентской партии надеялись, что после муниципальных выборов "Вперед, республика" пустит корни в местных органах власти и в дальнейшем получит возможность активнее продвигать свою политику в регионах. Но их ждал провал, из которого предстоит извлечь уроки.
Определенно, не добавила властям популярности ситуация с коронавирусом. Эпидемия выявила серьезные проблемы в здравоохранении: смертность от COVID-19 во Франции — одна из самых высоких в мире. В стране даже создали парламентскую комиссию для проверки мер, принятых исполнительной властью во время эпидемии.
Единственный крупный успех — уверенная победа премьер-министра Эдуара Филиппа, переизбранного в Гавре. Причем он выдвигался сам, не как представитель партии. Филипп был мэром Гавра с 2010 года, в 2017-м перешел на работу в правительство, но местные избиратели его хорошо знают.
Из других результатов стоит отметить, что впервые мэром города с населением более ста тысяч — Перпиньяна — стал представитель партии "Республиканский фронт" (бывший "Нацфронт") Луи Алио. Лидер "Республиканского фронта" Марин Ле Пен назвала это исторической победой. "Теперь мы сможем доказать, что способны управлять большими городами", — сказала она.
© AFP 2020 / Joel SagetНынешний мэр Парижа Анн Идальго выступает с речью в отеле de Ville в Париже после того, как она выиграла выборы мэра, 28 июня 2020 года
Нынешний мэр Парижа Анн Идальго выступает с речью в отеле de Ville в Париже после того, как она выиграла выборы мэра 28 июня 2020 года
© AFP 2020 / Joel Saget
Нынешний мэр Парижа Анн Идальго выступает с речью в отеле de Ville в Париже после того, как она выиграла выборы мэра, 28 июня 2020 года
Также интересно, что в пяти из десяти крупнейших городов Франции мэрами выбрали женщин. В Париже это 61-летняя социалистка Анн Идальго, в Нанте — 41-летняя социалистка Жоанна Роллан, в Страсбурге — 39-летняя представительница зеленых Жанна Барсегян, а в Лилле — 69-летняя социалистка Мартин Обри (возглавляет город с 2001-го). В Марселе мэр определится голосованием муниципального совета, однако это также будет женщина: либо кандидат от зеленых — 63-летняя Мишель Рюбирола, либо представительница "Республиканцев" — 58-летняя Мартин Вассаль.

Перестановки в правительстве

Очевидно, что такое положение дел не устраивает главу государства: Макрону необходимо скорректировать политический курс и постараться вернуть доверие избирателей — особенно левых, которые не хотят прощать ему жесткие меры, например пенсионную реформу. Кроме того, многие сторонники левых и экологов считают Макрона "президентом богатых" и другом промышленников, загрязняющих окружающую среду.
Символично, что наутро после "зеленой волны" на муниципальных выборах президент собрал в Елисейском дворце участников Гражданского конвента по климату и публично поддержал идею поправок в конституцию о защите окружающей среды и борьбе против изменения климата.
Удастся ли Макрону "оседлать волну"? Никто не сомневается, что в ближайшие пару недель — до Дня взятия Бастилии (14 июля) — президент проведет масштабные перестановки в правительстве. Эксперты не исключают, что из почти четырех десятков министров и госсекретарей свои кресла сохранит лишь четверть.
Сценарии могут быть разные: от привлечения в Кабмин новых лиц из гражданского общества до попытки создания широкой коалиции представителей разных политических флангов под знаменем восстановления страны после связанного с пандемией кризиса.
Главный вопрос в том, сохранит ли портфель премьер-министр Эдуар Филипп. Выходец из правых Филипп, вероятно, не вполне подходит для более социально и экологически ориентированного курса. Вместе с тем он пользуется популярностью и в последние месяцы обходит по рейтингам доверия самого Макрона. Также циркулировали слухи о напряженности между двумя политиками, хотя сами они эти домыслы опровергают.
В качестве возможных кандидатов на премьерское кресло называют министра обороны Флоранс Парли, главу МИД Жан-Ива Ле Дриана, министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, председателя Национального собрания Ришара Феррана.
535911227
Обсудить 5
Эммануэль МакронПарижВ мире
Популярные комментарии
Хотите как во Франции?
30 июня, 08:25
Олег 84
530008
Странно думать, что такие нерешительные "лидеры" как Макрон или, скажем, Зеленский, будут иметь перспективы вместе со своими партийными конгломератами. В Европе назрела ситуация, когда нужна решительность, а не пустословие. А лидеры правят так, как будто сейчас 1980е годы.
30 июня, 12:29
НМНиколай Маров
810004
Рекомендуем
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Межзвездные метеороиды
Космическая пыль подсказала, где на Земле искать вещество далеких звезд
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Ирина с сыном
Люди оказываются на улице из-за белых пятен в законе
Глава и основатель Amazon Джефф Безос
В Вашингтоне активисты установили гильотину рядом с домом Безоса
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
В Краснодарском крае умер мальчик, которого братья закопали в песок
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Посол России в США Анатолий Антонов
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим жить
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
США ужесточили экспортные ограничения против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
06:12На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
05:55Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары
05:51В Венесуэле назвали дату парламентских выборов
05:49Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
05:41Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%
Лента новостейМолния