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"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Ударил ножом в шею, облил тело горючей жидкостью и поджег — так, по версии СК, с 20-летней кемеровчанкой Валентиной Алексеевой расправился ее бывший... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:04
следственный комитет россии (ск рф)
белово
беловский район
убийство
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), белово, беловский район, убийство, происшествия

"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири

08:00 30.06.2020 (обновлено: 08:04 30.06.2020)
32205
© Фото : из личного архиваВалентине было всего 20 лет
Валентине было всего 20 лет
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Ударил ножом в шею, облил тело горючей жидкостью и поджег — так, по версии СК, с 20-летней кемеровчанкой Валентиной Алексеевой расправился ее бывший возлюбленный. Сначала он уверял следователей, что действовал в одиночку, но под давлением улик сдал подельника и объяснил мотивы убийства. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

"Закопал и пошел домой"

Девятнадцатого июня в отдел полиции города Белово (Кемеровская область) пришла девушка и рассказала, что ее подруга Валентина не отвечает на телефонные звонки и дома дверь не открывает. Хотя подобные заявления, как правило, принимают лишь от родственников, в этот раз дежурный сделал исключение: пропавшая оказалась круглой сиротой, кроме друзей, помочь было некому.
Оперативники быстро установили, что в день исчезновения девушку видели в компании ее бывшего молодого человека — 26-летнего Валерия Тихоновца. На допросе тот почти сразу сознался в убийстве, предложил показать место, где все произошло.
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Для следственного эксперимента группа выехала в поселок городского типа Бачатский, где жила убитая, а затем — в поселок Лесной, в нескольких километрах от Бачатского. Там и нашли тело девушки, зарытое в землю.
"Я схватил ее за голову, — объяснял Тихоновец. — Достал нож и несколько раз ударил в шею. Валя сделала еще пару шагов и упала. Потом я перетащил тело в яму, закопал лопатой, закидал травой и отправился домой".
Однако это была не вся правда: тщательно осмотрев место происшествия, криминалисты пришли к выводу, что труп пытались сжечь, облив горючей жидкостью. Позже Тихоновец сказал, что хотел таким образом замести следы.
© Фото : СУ СКР по Кемеровской областиМесто, где нашли тело Валентины
Место, где нашли тело Валентины
© Фото : СУ СКР по Кемеровской области
Место, где нашли тело Валентины

Трудное детство

В Беловском районе убийство вызвало большой переполох. Девушку многие знали, и никто не ожидал, что в преступлении обвинят человека, которому она безгранично доверяла. Валентина росла без родителей, а в 17 лет, когда умерла бабушка, осталась круглой сиротой.
Окончив девять классов, девушка поступила в педагогический колледж на специальность воспитателя детей-инвалидов. Там и познакомилась с Тихоновцем, который учился на втором курсе факультета прикладной автоматики.
"Валя сразу в него влюбилась, — говорит РИА Новости подруга погибшей Ирина. — Несколько лет они встречались, а затем стали жить вместе. Валера был спокойным, тихим, даже казался немного забитым — иногда не мог четко сформулировать мысли. Но Валя не обращала на это внимания и очень к нему привязалась".
На фото выше: Валерий Тихоновец
По словам подруги, отношения испортились, когда Тихоновец стал распускать руки. Валентину видели на лекциях в синяках, но об избиениях она не распространялась. В полицию тоже не обращалась. Так продолжалось несколько месяцев — пока у студентки не лопнуло терпение.
"Они расстались по ее инициативе, однако общались, — продолжает Ирина. — Поддерживали друг друга, и, если кто-то попадал в сложную ситуацию, всячески помогали. Валя вообще была очень открытой, доброй и доверчивой".

Жилищная многоходовка

По версии СК, этими качествами девушки Тихоновец и воспользовался. Следователи выяснили, что незадолго до убийства он убедил Валентину переписать на него двухкомнатную квартиру в Бачатском, которая досталась ей от бабушки.
© Фото : сайт Кемеровской областиПоселок городского типа Бачатский Кемеровской области
Поселок городского типа Бачатский Кемеровской области
© Фото : сайт Кемеровской области
Поселок городского типа Бачатский Кемеровской области
Молодой человек уверял, что это временно — якобы он хочет взять крупный кредит, а банку нужны гарантии. Как только все будет сделано, двушка вернется прежнему владельцу. Причем у "заемщика" имелась своя квартира, но девушке он соврал, что ссуду одобрят лишь в том случае, если в собственности числятся два объекта недвижимости.
Валентина подвоха не заподозрила. После оформления необходимых документов ее обманом выманили в лес и убили. На допросе Тихоновец утверждал, что действовал один, но у следователей сразу возникли сомнения. Тщательно проверив всех знакомых, они вышли на его 25-летнего друга. Именно он, по версии СК, и организовал преступление.
Ранее Тихоновец переоформил на подельника собственную квартиру. Тот пояснил, что с помощью фиктивной сделки обналичит материнский капитал и вернет десять процентов — 40 тысяч рублей. Впрочем, этих денег Тихоновец так и не увидел. Прежде чем рассчитаться, друг предложил ему подзаработать еще и подыскать одинокого человека с недвижимостью. Выбор пал на Валентину.
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"Сам Валера никогда бы не решился на такое зверское преступление, — говорит другой его знакомый, Вячеслав. — Парень очень спокойный, неагрессивный и доверчивый. Его либо подставили, либо просто убедили все взять на себя".

"Она ценила жизнь"

"Все это очень странно. У Валеры не было необходимости проворачивать аферы с квартирами, — считает Марина Шумилина. — Мы виделись незадолго до случившегося. Он сказал, что устроился на постоянную работу и проблем с деньгами больше нет".
Так или иначе, молодым людям предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Организация убийства, совершенного из корыстных побуждений". По решению Беловского районного суда ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Если вину докажут, обоим грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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"За месяц до гибели Валя устроилась продавцом-консультантом в салон сотовой связи, — вспоминает Ирина. — Она никогда не жаловалась и ценила жизнь, а доставшаяся от бабушки квартира казалась настоящим подарком. Но получилось наоборот".
Валентину похоронили в родном поселке Старобачаты рядом с бабушкой. Поскольку родственников у девушки не осталось, похороны организовали ее друзья.
186315663540
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Следственный комитет России (СК РФ)БеловоБеловский районУбийствоПроисшествия
Популярные комментарии
Пора вводить смертную казнь!
30 июня, 09:15
vvidok369
15101109
В стране нет работы, это следствие.
30 июня, 09:45
freizdorf
201113118
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