Цена на китайскую вазу XVIII века поднялась на аукционе в 320 раз

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Бело-синюю китайскую вазу продали на онлайн-аукционе за 1,6 миллиона долларов, что в 320 раз выше оценочной стоимости в пять тысяч долларов, . Бело-синюю китайскую вазу продали на онлайн-аукционе за 1,6 миллиона долларов, что в 320 раз выше оценочной стоимости в пять тысяч долларов, сообщает Artnet.

Она много лет хранилась в одном из домов в Новой Англии.

Специалист по восточному искусству аукциона Skinner Джудит Доулинг зафиксировала, что ваза, украшенная изображениями цветов лотоса и двумя масками животных по бокам, отлично сохранилась.

Эксперт объяснила, что ее уникальность заключается не только в прекрасном состоянии и симпатичном внешнем виде. Важно, что на дне работы есть императорская печать: шесть иероглифов, указывающих на период правления Иньчжэня (1723 - 1735), в двойном круге.

По ее словам, эти отметки на вазах – большая редкость на рынке антиквариата.

"Даже если ты точно не знаешь, что это, ты можешь быть уверен, что перед тобой – что-то особенное", – добавила она.

Всего купить вазу было 16 желающих: "Достаточно двух разбирающихся людей, которые понимают, в чем состоит ценность предмета, чтобы началось соревнование", – объяснила Доулинг.