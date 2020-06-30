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https://ria.ru/20200630/1573642221.html
Цена на китайскую вазу XVIII века поднялась на аукционе в 320 раз
Бело-синюю китайскую вазу продали на онлайн-аукционе за 1,6 миллиона долларов, что в 320 раз выше оценочной стоимости в пять тысяч долларов, сообщает Artnet. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:50
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музеи

Цена на китайскую вазу XVIII века поднялась на аукционе в 320 раз

00:50 30.06.2020
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© Фото : Skinner Auctions 2020Китайская фарфоровая ваза 18-го века
Китайская фарфоровая ваза 18-го века
© Фото : Skinner Auctions 2020
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Бело-синюю китайскую вазу продали на онлайн-аукционе за 1,6 миллиона долларов, что в 320 раз выше оценочной стоимости в пять тысяч долларов, сообщает Artnet.
Она много лет хранилась в одном из домов в Новой Англии.
Специалист по восточному искусству аукциона Skinner Джудит Доулинг зафиксировала, что ваза, украшенная изображениями цветов лотоса и двумя масками животных по бокам, отлично сохранилась.
Эксперт объяснила, что ее уникальность заключается не только в прекрасном состоянии и симпатичном внешнем виде. Важно, что на дне работы есть императорская печать: шесть иероглифов, указывающих на период правления Иньчжэня (1723 - 1735), в двойном круге.
© Фото : Skinner Auctions 2020Китайская фарфоровая ваза 18-го века
Китайская фарфоровая ваза 18-го века
© Фото : Skinner Auctions 2020
Китайская фарфоровая ваза 18-го века
По ее словам, эти отметки на вазах – большая редкость на рынке антиквариата.
"Даже если ты точно не знаешь, что это, ты можешь быть уверен, что перед тобой – что-то особенное", – добавила она.
Всего купить вазу было 16 желающих: "Достаточно двух разбирающихся людей, которые понимают, в чем состоит ценность предмета, чтобы началось соревнование", – объяснила Доулинг.
Именно к ней принесли на экспертизу в 2014 году вазу династии Цин, которую в результате продали за 24,7 миллиона долларов. Она была вся в пыли, но дотронувшись до нее мокрым полотенцем, специалист сразу поняла, что держит в руках раритет.
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