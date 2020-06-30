Играющий на синтезаторе попугай удивил пользователей

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На YouTube опубликовали видео, на котором жако (серый попугай) исполнил на синтезаторе популярную песню "Happy birthday to you", чем удивил многих зрителей.

В начале птица по имени Дженни произносит название композиции, за что ее угощает хозяйка, и начинает играть. Клювом попугай нажимает на нужные клавиши, которые подсвечивают красным цветом.

Дженни исполняет знаменитую мелодию чисто – без единой ошибки и срыва, что иногда непросто сделать настоящим пианистам.

В конце владелица хвалит питомца: "Отличная работа!" Способности попугая оценили и пользователи.

"Этот попугай действительно гений. Говорю на полном серьезе, без шуток", – считает @breadandcircus1.

"Очень талантливый попугай. Несмотря на то, что ему показывают, на какую клавишу нужно нажать, он знает, сколько раз следует повторить ноту", – прокомментировал @AM MX.

"Какая очаровательная и умная птица", – написала @Jan Small.