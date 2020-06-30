https://ria.ru/20200630/1573637548.html
Играющий на синтезаторе попугай удивил пользователей
На YouTube опубликовали видео, на котором жако (серый попугай) исполнил на синтезаторе популярную песню "Happy birthday to you", чем удивил многих зрителей. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:29
2020-06-30T05:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, youtube
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На YouTube опубликовали видео, на котором жако (серый попугай) исполнил на синтезаторе популярную песню "Happy birthday to you", чем удивил многих зрителей.
В начале птица по имени Дженни произносит название композиции, за что ее угощает хозяйка, и начинает играть. Клювом попугай нажимает на нужные клавиши, которые подсвечивают красным цветом.
Дженни исполняет знаменитую мелодию чисто – без единой ошибки и срыва, что иногда непросто сделать настоящим пианистам.
В конце владелица хвалит питомца: "Отличная работа!" Способности попугая оценили и пользователи.
"Этот попугай действительно гений. Говорю на полном серьезе, без шуток", – считает @breadandcircus1.
"Очень талантливый попугай. Несмотря на то, что ему показывают, на какую клавишу нужно нажать, он знает, сколько раз следует повторить ноту", – прокомментировал @AM MX.
"Какая очаровательная и умная птица", – написала @Jan Small.
"Некоторые люди не могут даже так сыграть", – пошутил @JayRob videographer.