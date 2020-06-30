https://ria.ru/20200630/1573634445.html
Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя пить в самолете
Бортпроводники рассказали, употребление какого напитка в самолете может впоследствии плохо сказаться на здоровье, сообщает Express. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:19
2020-06-30T02:19
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Бортпроводники рассказали, употребление какого напитка в самолете может впоследствии плохо сказаться на здоровье, сообщает
Express.
Недавние испытания, проведенные информационной медицинской компанией, показали, что водопроводная вода в самолетах не является чистой, и ее не следует пить.
Ее качество варьируется в зависимости от авиакомпании, но эксперты обнаружили в ней наличие вредоносных микроорганизмов. Большая часть исследованной жидкости содержала бактерии, кроме того, в ней находились и болезнетворные патогены.
Стюардесса Дерри Лин подчеркнула, что пассажиры не должны пить водопроводную воду на борту, и что ее коллеги никогда этого не делают. "Она в самолетах абсолютно отвратительна, резервуар для нее практически никогда не чистится", — рассказала она.
Специалисты даже советуют пассажирам избегать мытья рук при посещении туалетной комнаты и пользоваться вместо этого средством для дезинфекции.
Также они рекомендуют не пить в самолете чай и кофе.