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Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя пить в самолете
Бортпроводники рассказали, употребление какого напитка в самолете может впоследствии плохо сказаться на здоровье, сообщает Express. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, самолеты, новости - туризм

Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя пить в самолете

02:19 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБортпроводница отрабатывает действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на лайнере
Бортпроводница отрабатывает действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на лайнере
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бортпроводники рассказали, употребление какого напитка в самолете может впоследствии плохо сказаться на здоровье, сообщает Express.
Недавние испытания, проведенные информационной медицинской компанией, показали, что водопроводная вода в самолетах не является чистой, и ее не следует пить.
Ее качество варьируется в зависимости от авиакомпании, но эксперты обнаружили в ней наличие вредоносных микроорганизмов. Большая часть исследованной жидкости содержала бактерии, кроме того, в ней находились и болезнетворные патогены.
Стюардесса Дерри Лин подчеркнула, что пассажиры не должны пить водопроводную воду на борту, и что ее коллеги никогда этого не делают. "Она в самолетах абсолютно отвратительна, резервуар для нее практически никогда не чистится", — рассказала она.
Специалисты даже советуют пассажирам избегать мытья рук при посещении туалетной комнаты и пользоваться вместо этого средством для дезинфекции.
Также они рекомендуют не пить в самолете чай и кофе.
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
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