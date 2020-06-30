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В Архангельской области нашли краснокнижных животных и птиц
Всемирный фонд дикой природы (WWF) в начале июня исследовал первозданную тайгу Лешуконии Архангельской области, чтобы придать ей охранный статус, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:20
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архангельская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
туризм, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы, архангельская область, мезень

В Архангельской области нашли краснокнижных животных и птиц

00:20 30.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЛесной ручей в Архангельской области
Лесной ручей в Архангельской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) в начале июня исследовал первозданную тайгу Лешуконии Архангельской области, чтобы придать ей охранный статус, сообщает пресс-служба WWF России.
В начале месяца группа ученых (зоологи, орнитологи, ботаники, ландшафтоведы и почвоведы) и экспертов WWF России отправилась в удаленный и труднодоступный участок лесов у притоков реки Мезень – Мезенской Пижмы и Четлас, чтобы провести комплексное обследование обширной северотаежной территории.
Они подтвердили, что восточная часть Лешуконского района представлена уникальными лесными и болотными массивами, где обитают редкие и нуждающиеся в охране виды животных, птиц и растений.
"Эти леса только кажутся бескрайними. При интенсивном промышленном освоении они могут полностью исчезнуть в течение нескольких десятков лет, — говорит участник экспедиции, руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Николай Ларионов. — Поэтому из всего многообразия лесов на данной территории важно выделить и впоследствии обязательно сохранить экологически ценные участки тайги, которые являются "домом" для многих видов растений и животных, а также местами отдыха, рыбалки и охоты для местного населения".
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Один из самых редких и пугливых обитателей первозданных таежных лесов – дикий северный олень, в этом году включенный в Красную книгу РФ. Экспедиция смогла найти следы его пребывания на своем маршруте. Помимо этого ученые выяснили, что на обследуемой территории обитают восемь редких и охраняемых видов птиц, пять из которых включены в Красную книгу РФ – к примеру, орлан-белохвост, скопа и дубровник.
Растительный мир этого региона оказалась еще более разнообразным. Были обнаружены около 500 видов сосудистых растений, 200-250 мхов, 250 — лишайников.
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Также исследователи нашли растения из Красной книги РФ – вененерин башмачок и тетродонциум широковыемчатый, 32 вида мхов и лишайников, внесенных в "Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений, и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области". Четыре из них – камнеломка снежная и дернистая, вудсия альпийская и гладкая — очень редкие, не встречающиеся в других районах области.
Материалы экспедиции станут основой для обоснования природной ценности этой территории и придания ей охранного статуса.
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