В Архангельской области нашли краснокнижных животных и птиц

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) в начале июня исследовал первозданную тайгу Лешуконии Архангельской области, чтобы придать ей охранный статус, сообщает пресс-служба WWF России.

В начале месяца группа ученых (зоологи, орнитологи, ботаники, ландшафтоведы и почвоведы) и экспертов WWF России отправилась в удаленный и труднодоступный участок лесов у притоков реки Мезень – Мезенской Пижмы и Четлас, чтобы провести комплексное обследование обширной северотаежной территории.

Они подтвердили, что восточная часть Лешуконского района представлена уникальными лесными и болотными массивами, где обитают редкие и нуждающиеся в охране виды животных, птиц и растений.

"Эти леса только кажутся бескрайними. При интенсивном промышленном освоении они могут полностью исчезнуть в течение нескольких десятков лет, — говорит участник экспедиции, руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Николай Ларионов. — Поэтому из всего многообразия лесов на данной территории важно выделить и впоследствии обязательно сохранить экологически ценные участки тайги, которые являются "домом" для многих видов растений и животных, а также местами отдыха, рыбалки и охоты для местного населения".

Один из самых редких и пугливых обитателей первозданных таежных лесов – дикий северный олень, в этом году включенный в Красную книгу РФ. Экспедиция смогла найти следы его пребывания на своем маршруте. Помимо этого ученые выяснили, что на обследуемой территории обитают восемь редких и охраняемых видов птиц, пять из которых включены в Красную книгу РФ – к примеру, орлан-белохвост, скопа и дубровник.

Растительный мир этого региона оказалась еще более разнообразным. Были обнаружены около 500 видов сосудистых растений, 200-250 мхов, 250 — лишайников.

Также исследователи нашли растения из Красной книги РФ – вененерин башмачок и тетродонциум широковыемчатый, 32 вида мхов и лишайников, внесенных в "Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений, и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области". Четыре из них – камнеломка снежная и дернистая, вудсия альпийская и гладкая — очень редкие, не встречающиеся в других районах области.