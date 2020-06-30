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Культура
https://ria.ru/20200630/1573631727.html
Пандемия, 5G, березы. Как художники переосмысливают реальность
Сразу несколько художников решили посмотреть на современный мир и происходящие в нем катаклизмы, пандемию и нестабильность со стороны. Результат — десятки работ РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:06
самоизоляция
александра вертинская
москва
коронавирус в россии
выставки
культура
галерея "триумф"
музеи
искусство
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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самоизоляция, александра вертинская, москва, коронавирус в россии, выставки, галерея "триумф", музеи, искусство, фото

Пандемия, 5G, березы. Как художники переосмысливают реальность

08:00 30.06.2020 (обновлено: 08:06 30.06.2020)
895
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Сразу несколько художников решили посмотреть на современный мир и происходящие в нем катаклизмы, пандемию и нестабильность со стороны. Результат — десятки работ на выставке "Чрезвычайное положение" в галерее современного искусства "Триумф". Проект показывает, как восполнить дефицит живого общения, помогает понять, почему искусство себя отрицает и как 5G связано с поджогами вышек в Великобритании. О самых интересных экспонатах — в материале РИА Новости.
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"

По словам совладельца галереи "Триумф" Емельяна Захарова, получилась выставка — размышление о том, повлияет ли пандемия на будущее, о новом опыте и мировосприятии.

Ведь с такой странной чрезвычайной ситуацией никто из живущих поколений никогда не сталкивался.

"Точки зрения у всех разные, потому что каждый пережил все это по-своему. Для кого-то это был болезненный опыт, для кого-то, наоборот, интересный. Для кого-то — травматичный, кому-то дал возможность сосредоточиться, потому что никто не дергал", — размышляет Захаров.

Экспонат выставки Чрезвычайные положения
1 из 9

По словам совладельца галереи "Триумф" Емельяна Захарова, получилась выставка — размышление о том, повлияет ли пандемия на будущее, о новом опыте и мировосприятии.

Ведь с такой странной чрезвычайной ситуацией никто из живущих поколений никогда не сталкивался.

"Точки зрения у всех разные, потому что каждый пережил все это по-своему. Для кого-то это был болезненный опыт, для кого-то, наоборот, интересный. Для кого-то — травматичный, кому-то дал возможность сосредоточиться, потому что никто не дергал", — размышляет Захаров.

© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"

Во время карантина галерея была закрыта, но при этом продолжала работать. "Мы занимались выставкой, записывали интервью, продавали, покупали искусство. Жили своей обычной жизнью", — признается Захаров.

Воплощением новой реальности стал триптих Айдан Салаховой "Новые святые". Художница изобразила врачей в защитных костюмах, которых видела лично, когда находилась на карантине в одной из московских клиник.

Айдан Салахова. Триптих Новые святые, 2020 год, Холст, масло
2 из 9

Во время карантина галерея была закрыта, но при этом продолжала работать. "Мы занимались выставкой, записывали интервью, продавали, покупали искусство. Жили своей обычной жизнью", — признается Захаров.

Воплощением новой реальности стал триптих Айдан Салаховой "Новые святые". Художница изобразила врачей в защитных костюмах, которых видела лично, когда находилась на карантине в одной из московских клиник.

© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"

Сергей Прокофьев тоже впечатлился недавними событиями. А именно — апрельскими новостями: когда в Великобритании стала набирать популярность конспирологическая теория о том, что излучение вышек 5G вызывает коронавирус.

"Это наложилось на высокую степень невротизации общества, в результате чего люди стали чуть ли не поджигать эти вышки. Потребовалось совсем немного времени, чтобы скрытые фобии, помноженные на необразованность, нашли выход в действии", — рассказывает автор.

Сергей Прокофьев. Из серии PHOBIA, 2020 год. 3d ручка, пластик
3 из 9

Сергей Прокофьев тоже впечатлился недавними событиями. А именно — апрельскими новостями: когда в Великобритании стала набирать популярность конспирологическая теория о том, что излучение вышек 5G вызывает коронавирус.

"Это наложилось на высокую степень невротизации общества, в результате чего люди стали чуть ли не поджигать эти вышки. Потребовалось совсем немного времени, чтобы скрытые фобии, помноженные на необразованность, нашли выход в действии", — рассказывает автор.

© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"

Еще одна вариация на тему изоляции — серия из тридцати трех камней "Человек в коробке" Павла Киселева. Тут — история о мифическом персонаже, заточенном в замкнутом пространстве.

"Это символ свободы и просвещения. Пройдя путь от вопросов, ужаса, страдания, опустошения и сумасшествия — на все находит ответы, открыв бесконечность разума", — поясняет художник.

Зритель сам может придумать, что за персонаж в коробке. Это может быть страна в изоляции от мира, одиночка, испытывающий непонимание. Бизнесмен с вечными дедлайнами или человек на вынужденной изоляции.

Павел Киселев. Человек в коробке, 2020 год. Гипс, акрил
4 из 9

Еще одна вариация на тему изоляции — серия из тридцати трех камней "Человек в коробке" Павла Киселева. Тут — история о мифическом персонаже, заточенном в замкнутом пространстве.

"Это символ свободы и просвещения. Пройдя путь от вопросов, ужаса, страдания, опустошения и сумасшествия — на все находит ответы, открыв бесконечность разума", — поясняет художник.

Зритель сам может придумать, что за персонаж в коробке. Это может быть страна в изоляции от мира, одиночка, испытывающий непонимание. Бизнесмен с вечными дедлайнами или человек на вынужденной изоляции.

© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"

В работе "Allegoria Sacra. Ангелы и дитя" арт-группа AES+F размышляет о современной цивилизации, новых ценностях и метафорах.

Масштабный холст (больше двух метров в высоту) можно назвать аллюзией на одноименную картину Джованни Беллини. А чтобы подробно рассмотреть работу, потребуется время: здесь много красок, деталей и отсылок к массмедиа и фэнтези.

AES+F. Allegoria Sacra. Ангелы и дитя, 2020 год. Холст, масло
5 из 9

В работе "Allegoria Sacra. Ангелы и дитя" арт-группа AES+F размышляет о современной цивилизации, новых ценностях и метафорах.

Масштабный холст (больше двух метров в высоту) можно назвать аллюзией на одноименную картину Джованни Беллини. А чтобы подробно рассмотреть работу, потребуется время: здесь много красок, деталей и отсылок к массмедиа и фэнтези.

© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"

Арт-группа CrocodilePOWER часто исследует современную реальность, виртуальный мир и место человека в нем.

"Серию #makeeverythingfuckinggoodagain (сделайвсекакбыло) мы начали в 2018 году. <...> В ней мы метафорически используем теплые, ламповые воспоминания о прошлом, как забытые вещи на чердаке заброшенного дома", — рассказывают художники.

В диптихе "Kill Them With Kindness" (справа) показано, как воспоминаниям в нашем мире очень быстро находится замена, которая "моментально встраивается в реальность, подобно фейк ньюз меняет контекст, не изменяя фактов".

CrocodilePOWER. Kill Them With Kindness. Диптих, 2018 год. Холст, масло
6 из 9

Арт-группа CrocodilePOWER часто исследует современную реальность, виртуальный мир и место человека в нем.

"Серию #makeeverythingfuckinggoodagain (сделайвсекакбыло) мы начали в 2018 году. <...> В ней мы метафорически используем теплые, ламповые воспоминания о прошлом, как забытые вещи на чердаке заброшенного дома", — рассказывают художники.

В диптихе "Kill Them With Kindness" (справа) показано, как воспоминаниям в нашем мире очень быстро находится замена, которая "моментально встраивается в реальность, подобно фейк ньюз меняет контекст, не изменяя фактов".

© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
© Фото : предоставлено галереей "Триумф"

Александра Вертинская, по собственному признанию, делала живые наброски, чтобы восполнить отсутствие живого общения.

В "объектив" попали дочь Лида, собака Капур, супруг Емельян и сама художница. Получилась, к примеру, работа "Сидим дома" (слева).

"Честно говоря, я никогда не интересовалась острыми социальными темами и не пыталась выразить их через творчество. <...> Я люблю чистое искусство, причем это может быть все что угодно. Например, граффити, в котором я увижу жест художника в чистом виде, лишенный социального контекста", — рассказывает Александра.

Александра Вертинская. Сидим дома, 2020 год. Бумага, маркеры
7 из 9

Александра Вертинская, по собственному признанию, делала живые наброски, чтобы восполнить отсутствие живого общения.

В "объектив" попали дочь Лида, собака Капур, супруг Емельян и сама художница. Получилась, к примеру, работа "Сидим дома" (слева).

"Честно говоря, я никогда не интересовалась острыми социальными темами и не пыталась выразить их через творчество. <...> Я люблю чистое искусство, причем это может быть все что угодно. Например, граффити, в котором я увижу жест художника в чистом виде, лишенный социального контекста", — рассказывает Александра.

© Фото : предоставлено галереей "Триумф"
© Пресс-служба галереи "Триумф"

Черно-белая фотография Максима Ксуты называется "Ручаюсь, что раньше его тут не было".

Как объясняет сам автор, это серия работ, изучающая теорию отрицания в современном искусстве. А в визуальном воплощении представляет собой белые фигуры в лесу, полном берез.

"Я продолжаю свой эксперимент по изменению "состояния равновесия фотографии", выводя ее из области документального отражения событий в пространство атмосферности и чистого чувства", — рассуждает Ксута.

Максим Ксута, Ручаюсь, что раньше его тут не было
8 из 9

Черно-белая фотография Максима Ксуты называется "Ручаюсь, что раньше его тут не было".

Как объясняет сам автор, это серия работ, изучающая теорию отрицания в современном искусстве. А в визуальном воплощении представляет собой белые фигуры в лесу, полном берез.

"Я продолжаю свой эксперимент по изменению "состояния равновесия фотографии", выводя ее из области документального отражения событий в пространство атмосферности и чистого чувства", — рассуждает Ксута.

© Пресс-служба галереи "Триумф"
© предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"

Эти и другие работы можно увидеть в галерее "Триумф", предварительно записавшись на сеанс на сайте. Организаторы заверяют, что заботятся о посетителях: везде стоят автоматические диспенсеры, а маски и перчатки выдаются бесплатно.

Как отмечает Емельян Захаров, на выставке постоянно есть публика. "Люди соскучились без посещения музеев, без театров. Онлайн онлайном, но все равно непосредственное взаимодействие с произведением искусства заменить ничто не может", — отмечает он.

Афиша выставки Чрезвычайное положение в галерее Триумф
9 из 9

Эти и другие работы можно увидеть в галерее "Триумф", предварительно записавшись на сеанс на сайте. Организаторы заверяют, что заботятся о посетителях: везде стоят автоматические диспенсеры, а маски и перчатки выдаются бесплатно.

Как отмечает Емельян Захаров, на выставке постоянно есть публика. "Люди соскучились без посещения музеев, без театров. Онлайн онлайном, но все равно непосредственное взаимодействие с произведением искусства заменить ничто не может", — отмечает он.

© предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
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КультураСамоизоляцияАлександра ВертинскаяМоскваКоронавирус в РоссииВыставкиГалерея "Триумф"МузеиИскусство
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