Пандемия, 5G, березы. Как художники переосмысливают реальность

По словам совладельца галереи "Триумф" Емельяна Захарова, получилась выставка — размышление о том, повлияет ли пандемия на будущее, о новом опыте и мировосприятии.
Ведь с такой странной чрезвычайной ситуацией никто из живущих поколений никогда не сталкивался.
"Точки зрения у всех разные, потому что каждый пережил все это по-своему. Для кого-то это был болезненный опыт, для кого-то, наоборот, интересный. Для кого-то — травматичный, кому-то дал возможность сосредоточиться, потому что никто не дергал", — размышляет Захаров.
По словам совладельца галереи "Триумф" Емельяна Захарова, получилась выставка — размышление о том, повлияет ли пандемия на будущее, о новом опыте и мировосприятии.
Ведь с такой странной чрезвычайной ситуацией никто из живущих поколений никогда не сталкивался.
"Точки зрения у всех разные, потому что каждый пережил все это по-своему. Для кого-то это был болезненный опыт, для кого-то, наоборот, интересный. Для кого-то — травматичный, кому-то дал возможность сосредоточиться, потому что никто не дергал", — размышляет Захаров.
Во время карантина галерея была закрыта, но при этом продолжала работать. "Мы занимались выставкой, записывали интервью, продавали, покупали искусство. Жили своей обычной жизнью", — признается Захаров.
Воплощением новой реальности стал триптих Айдан Салаховой "Новые святые". Художница изобразила врачей в защитных костюмах, которых видела лично, когда находилась на карантине в одной из московских клиник.
Во время карантина галерея была закрыта, но при этом продолжала работать. "Мы занимались выставкой, записывали интервью, продавали, покупали искусство. Жили своей обычной жизнью", — признается Захаров.
Воплощением новой реальности стал триптих Айдан Салаховой "Новые святые". Художница изобразила врачей в защитных костюмах, которых видела лично, когда находилась на карантине в одной из московских клиник.
Сергей Прокофьев тоже впечатлился недавними событиями. А именно — апрельскими новостями: когда в Великобритании стала набирать популярность конспирологическая теория о том, что излучение вышек 5G вызывает коронавирус.
"Это наложилось на высокую степень невротизации общества, в результате чего люди стали чуть ли не поджигать эти вышки. Потребовалось совсем немного времени, чтобы скрытые фобии, помноженные на необразованность, нашли выход в действии", — рассказывает автор.
Сергей Прокофьев тоже впечатлился недавними событиями. А именно — апрельскими новостями: когда в Великобритании стала набирать популярность конспирологическая теория о том, что излучение вышек 5G вызывает коронавирус.
"Это наложилось на высокую степень невротизации общества, в результате чего люди стали чуть ли не поджигать эти вышки. Потребовалось совсем немного времени, чтобы скрытые фобии, помноженные на необразованность, нашли выход в действии", — рассказывает автор.
Еще одна вариация на тему изоляции — серия из тридцати трех камней "Человек в коробке" Павла Киселева. Тут — история о мифическом персонаже, заточенном в замкнутом пространстве.
"Это символ свободы и просвещения. Пройдя путь от вопросов, ужаса, страдания, опустошения и сумасшествия — на все находит ответы, открыв бесконечность разума", — поясняет художник.
Зритель сам может придумать, что за персонаж в коробке. Это может быть страна в изоляции от мира, одиночка, испытывающий непонимание. Бизнесмен с вечными дедлайнами или человек на вынужденной изоляции.
Еще одна вариация на тему изоляции — серия из тридцати трех камней "Человек в коробке" Павла Киселева. Тут — история о мифическом персонаже, заточенном в замкнутом пространстве.
"Это символ свободы и просвещения. Пройдя путь от вопросов, ужаса, страдания, опустошения и сумасшествия — на все находит ответы, открыв бесконечность разума", — поясняет художник.
Зритель сам может придумать, что за персонаж в коробке. Это может быть страна в изоляции от мира, одиночка, испытывающий непонимание. Бизнесмен с вечными дедлайнами или человек на вынужденной изоляции.
В работе "Allegoria Sacra. Ангелы и дитя" арт-группа AES+F размышляет о современной цивилизации, новых ценностях и метафорах.
Масштабный холст (больше двух метров в высоту) можно назвать аллюзией на одноименную картину Джованни Беллини. А чтобы подробно рассмотреть работу, потребуется время: здесь много красок, деталей и отсылок к массмедиа и фэнтези.
В работе "Allegoria Sacra. Ангелы и дитя" арт-группа AES+F размышляет о современной цивилизации, новых ценностях и метафорах.
Масштабный холст (больше двух метров в высоту) можно назвать аллюзией на одноименную картину Джованни Беллини. А чтобы подробно рассмотреть работу, потребуется время: здесь много красок, деталей и отсылок к массмедиа и фэнтези.
Арт-группа CrocodilePOWER часто исследует современную реальность, виртуальный мир и место человека в нем.
"Серию #makeeverythingfuckinggoodagain (сделайвсекакбыло) мы начали в 2018 году. <...> В ней мы метафорически используем теплые, ламповые воспоминания о прошлом, как забытые вещи на чердаке заброшенного дома", — рассказывают художники.
В диптихе "Kill Them With Kindness" (справа) показано, как воспоминаниям в нашем мире очень быстро находится замена, которая "моментально встраивается в реальность, подобно фейк ньюз меняет контекст, не изменяя фактов".
Арт-группа CrocodilePOWER часто исследует современную реальность, виртуальный мир и место человека в нем.
"Серию #makeeverythingfuckinggoodagain (сделайвсекакбыло) мы начали в 2018 году. <...> В ней мы метафорически используем теплые, ламповые воспоминания о прошлом, как забытые вещи на чердаке заброшенного дома", — рассказывают художники.
В диптихе "Kill Them With Kindness" (справа) показано, как воспоминаниям в нашем мире очень быстро находится замена, которая "моментально встраивается в реальность, подобно фейк ньюз меняет контекст, не изменяя фактов".
Александра Вертинская, по собственному признанию, делала живые наброски, чтобы восполнить отсутствие живого общения.
В "объектив" попали дочь Лида, собака Капур, супруг Емельян и сама художница. Получилась, к примеру, работа "Сидим дома" (слева).
"Честно говоря, я никогда не интересовалась острыми социальными темами и не пыталась выразить их через творчество. <...> Я люблю чистое искусство, причем это может быть все что угодно. Например, граффити, в котором я увижу жест художника в чистом виде, лишенный социального контекста", — рассказывает Александра.
Александра Вертинская, по собственному признанию, делала живые наброски, чтобы восполнить отсутствие живого общения.
В "объектив" попали дочь Лида, собака Капур, супруг Емельян и сама художница. Получилась, к примеру, работа "Сидим дома" (слева).
"Честно говоря, я никогда не интересовалась острыми социальными темами и не пыталась выразить их через творчество. <...> Я люблю чистое искусство, причем это может быть все что угодно. Например, граффити, в котором я увижу жест художника в чистом виде, лишенный социального контекста", — рассказывает Александра.
Черно-белая фотография Максима Ксуты называется "Ручаюсь, что раньше его тут не было".
Как объясняет сам автор, это серия работ, изучающая теорию отрицания в современном искусстве. А в визуальном воплощении представляет собой белые фигуры в лесу, полном берез.
"Я продолжаю свой эксперимент по изменению "состояния равновесия фотографии", выводя ее из области документального отражения событий в пространство атмосферности и чистого чувства", — рассуждает Ксута.
Черно-белая фотография Максима Ксуты называется "Ручаюсь, что раньше его тут не было".
Как объясняет сам автор, это серия работ, изучающая теорию отрицания в современном искусстве. А в визуальном воплощении представляет собой белые фигуры в лесу, полном берез.
"Я продолжаю свой эксперимент по изменению "состояния равновесия фотографии", выводя ее из области документального отражения событий в пространство атмосферности и чистого чувства", — рассуждает Ксута.
Эти и другие работы можно увидеть в галерее "Триумф", предварительно записавшись на сеанс на сайте. Организаторы заверяют, что заботятся о посетителях: везде стоят автоматические диспенсеры, а маски и перчатки выдаются бесплатно.
Как отмечает Емельян Захаров, на выставке постоянно есть публика. "Люди соскучились без посещения музеев, без театров. Онлайн онлайном, но все равно непосредственное взаимодействие с произведением искусства заменить ничто не может", — отмечает он.
Эти и другие работы можно увидеть в галерее "Триумф", предварительно записавшись на сеанс на сайте. Организаторы заверяют, что заботятся о посетителях: везде стоят автоматические диспенсеры, а маски и перчатки выдаются бесплатно.
Как отмечает Емельян Захаров, на выставке постоянно есть публика. "Люди соскучились без посещения музеев, без театров. Онлайн онлайном, но все равно непосредственное взаимодействие с произведением искусства заменить ничто не может", — отмечает он.