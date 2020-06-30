Пандемия, 5G, березы. Как художники переосмысливают реальность

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По словам совладельца галереи "Триумф" Емельяна Захарова, получилась выставка — размышление о том, повлияет ли пандемия на будущее, о новом опыте и мировосприятии.

Ведь с такой странной чрезвычайной ситуацией никто из живущих поколений никогда не сталкивался.

"Точки зрения у всех разные, потому что каждый пережил все это по-своему. Для кого-то это был болезненный опыт, для кого-то, наоборот, интересный. Для кого-то — травматичный, кому-то дал возможность сосредоточиться, потому что никто не дергал", — размышляет Захаров.