Опубликован трейлер драмы "Уважение" о джазовой певице Арете Франклин

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании MGM опубликовали трейлер биографической драмы "Уважение" об американской джазовой певице Арете Франклин.

В фильме расскажут о жизни знаменитой исполнительницы, в том числе о том, как она построила карьеру суперзвезды, когда начала петь в церковном хоре, которым руководил ее отец.

Главную роль в картине исполнила Дженнифер Хадсон, получившая известность после выхода мюзикла "Девушки мечты" (2006 год). Вместе с ней в драме снялись Форест Уитакер, Марлон Уайанс, Одра Макдональд, Титус Берджесс, Кимберли Скотт и другие.

Режиссер фильма – Лизль Томми, номинированная на премию "Тони" за создание спектакля "Затмение" в 2016 году. Сценарий написала Трейси Скотт Уилсон.