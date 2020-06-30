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Опубликован трейлер драмы "Уважение" о джазовой певице Арете Франклин
На YouTube-канале кинокомпании MGM опубликовали трейлер биографической драмы "Уважение" об американской джазовой певице Арете Франклин. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, арета франклин

Опубликован трейлер драмы "Уважение" о джазовой певице Арете Франклин

02:14 30.06.2020
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании MGM опубликовали трейлер биографической драмы "Уважение" об американской джазовой певице Арете Франклин.
В фильме расскажут о жизни знаменитой исполнительницы, в том числе о том, как она построила карьеру суперзвезды, когда начала петь в церковном хоре, которым руководил ее отец.
Главную роль в картине исполнила Дженнифер Хадсон, получившая известность после выхода мюзикла "Девушки мечты" (2006 год). Вместе с ней в драме снялись Форест Уитакер, Марлон Уайанс, Одра Макдональд, Титус Берджесс, Кимберли Скотт и другие.
Режиссер фильма – Лизль Томми, номинированная на премию "Тони" за создание спектакля "Затмение" в 2016 году. Сценарий написала Трейси Скотт Уилсон.
Премьера байопика "Уважение" запланирована на конец декабря этого года.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыАрета Франклин
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