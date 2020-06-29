Белорусского оппозиционера Статкевича задержали по уголовному делу

Двадцать пятого июня глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде "цепей солидарности", управляются через Telegram-каналы и прямые включения "Радио Свобода" с места событий. Эти акции сопровождались задержаниями активистов. Белорусские правозащитники также информировали о ряде случаев возбуждения уголовных дел в отношении блогеров, в частности, по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок".