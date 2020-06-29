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Белорусского оппозиционера Статкевича задержали по уголовному делу
Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:27
николай статкевич
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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николай статкевич, белоруссия, в мире

Белорусского оппозиционера Статкевича задержали по уголовному делу

20:27 29.06.2020
1250
© РИА Новости / Сергей Самохин / Перейти в фотобанкЭкс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич
© РИА Новости / Сергей Самохин
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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в рамках уголовного дела по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила в понедельник его жена Марина Адамович.
"Николай Статкевич, который должен был выйти на волю (после отбытия административного ареста за участие в несанкционированном мероприятии – ред.), "задержан по подозрению в осуществлении преступления по части 1 статьи 342 "подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок". Он будет находиться в изоляторе временного содержания", - написала жена политика в Facebook.
Виктор Бабарико
20 июня, 20:06
Бабарико предъявлено обвинение
РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов по поводу этого задержания.
В мае Статкевич анонсировал подачу в ЦИК списков инициативной группы по выдвижению себя кандидатом в президенты, приглашал граждан прийти и поддержать его. Документы были поданы, однако ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Статкевича, поскольку он имеет непогашенную судимость. Статкевич, который баллотировался в 2010 году в президенты Белоруссии, был приговорен к шести годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков после президентских выборов в декабре 2010 года. В 2015 году он был помилован действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко и вышел на свободу. Его судимость будет считаться погашенной в 2023 году.
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Вчера, 16:44
МВД Белоруссии проводит проверку по заявлению против Цепкало
В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, в ходе которого был задержан ее муж Сергей и его сторонники. Глава СК Белоруссии Иван Носкевич 11 июня сообщил, что число обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок на предвыборном пикете в Гродно, выросло до десяти и может еще измениться.
Двадцать пятого июня глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде "цепей солидарности", управляются через Telegram-каналы и прямые включения "Радио Свобода" с места событий. Эти акции сопровождались задержаниями активистов. Белорусские правозащитники также информировали о ряде случаев возбуждения уголовных дел в отношении блогеров, в частности, по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок".
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
16 июня, 20:30
Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
171011627
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