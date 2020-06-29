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Налоговые льготы могут привести к росту экспорта ИТ-технологий до 10%
Налоговые послабления для IT-компаний могут привести к росту экспорта цифровых технологий до 10%, считают эксперты Российского экспортного центра. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:56
российский экспортный центр
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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российский экспортный центр, экономика

Налоговые льготы могут привести к росту экспорта ИТ-технологий до 10%

19:56 29.06.2020
70
© Fotolia / GzorgzСмартфон
Смартфон
© Fotolia / Gzorgz
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Налоговые послабления для IT-компаний могут привести к росту экспорта цифровых технологий до 10%, считают эксперты Российского экспортного центра.

"Одним из драйверов развития отрасли может стать имплементация "налогового маневра". предложенного президентом России. Одна из самых низких налоговых ставок в мире в сфере ИТ позволит стимулировать укрепление международной конкурентоспособности российских компаний и создать качественные предпосылки для ускорения роста экспорта в этой сфере до 10%", - привели в пресс-службе РЭЦ комментарий вице-президента АО "РЭЦ" Станислава Георгиевского.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр - существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.
Как отметили в РЭЦ, экспорт российских цифровых технологий, продуктов и сервисов уже показывает стабильные показатели роста против общего тренда замедления мировой торговли в связи с пандемией коронавируса. В частности,  совокупная динамика по экспорту ИТ и телекоммуникационных продуктов и услуг в среднем за первую половину 2020 года складывалась положительно, с ростом на уровне более 7%.
Рост экономики
25 июня, 15:12
Георгиевский: потенциал развития экспорта — в инвестиционных проектах
Вынужденный отказ компаний от работы в офисах привел к росту спроса на сервисы удаленной работы, услуги видеоконференцсвязи и онлайн-образования.
"Активные производители в сфере информационных технологий уже смогли извлечь выгоду из текущего кризиса. Спрос в отрасли стремительно растет, поскольку компании повсеместно пытаются предоставить сотрудникам возможность работать из дома, а людям – дистанционно общаться. Кроме того, активно ведется работа по цифровизации бизнес-процессов во всех сферах экономики и бизнеса – сегодня это становится решающим фактором конкурентоспособности и успешности работы практически любой компании", - прокомментировал Георгиевский.
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Российский экспортный центрЭкономика
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