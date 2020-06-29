Налоговые льготы могут привести к росту экспорта ИТ-технологий до 10%

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Налоговые послабления для IT-компаний могут привести к росту экспорта цифровых технологий до 10%, считают эксперты Налоговые послабления для IT-компаний могут привести к росту экспорта цифровых технологий до 10%, считают эксперты Российского экспортного центра

"Одним из драйверов развития отрасли может стать имплементация "налогового маневра". предложенного президентом России. Одна из самых низких налоговых ставок в мире в сфере ИТ позволит стимулировать укрепление международной конкурентоспособности российских компаний и создать качественные предпосылки для ускорения роста экспорта в этой сфере до 10%", - привели в пресс-службе РЭЦ комментарий вице-президента АО "РЭЦ" Станислава Георгиевского.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр - существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.

Как отметили в РЭЦ, экспорт российских цифровых технологий, продуктов и сервисов уже показывает стабильные показатели роста против общего тренда замедления мировой торговли в связи с пандемией коронавируса. В частности, совокупная динамика по экспорту ИТ и телекоммуникационных продуктов и услуг в среднем за первую половину 2020 года складывалась положительно, с ростом на уровне более 7%.

Вынужденный отказ компаний от работы в офисах привел к росту спроса на сервисы удаленной работы, услуги видеоконференцсвязи и онлайн-образования.