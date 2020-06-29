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Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией
Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-30T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир семашко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, владимир семашко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией

18:38 29.06.2020 (обновлено: 00:07 30.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 29 июн — РИА Новости. Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с ней соседи Белоруссии, включая Россию, вводили ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Свободное пересечение границы России было остановлено 16 марта. Информации о том, когда произойдет полное открытие границ России, пока нет, она поступит от правительственного штаба, но пока решений не принималось, заявил 25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19, действует 14-дневный карантин.
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
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"Вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших (коронавирусной инфекцией. — Прим. ред.) в сутки 600-700 человек, а выздоровевших — две-три тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта", — приводит слова Семашко Sputnik Беларусь.
Посол отметил, что российская сторона уже ввела некоторые послабления по пересечению границы. Он напомнил, что с самого начала для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости не вводился запрет на пересечение границы между Белоруссией и Россией для грузового транспорта, а недавно правительство России издало распоряжение, которое позволяет перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам. В частности, по словам посла, этой возможностью уже воспользовались специалисты предприятия "Белоруснефть".
"И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров, и мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию", — сообщил Семашко.
Он добавил, что до сих пор посольство вынуждено заниматься переправкой в Белоруссию граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами. Этих граждан белорусская дипмиссия на собственных автомобилях доставляет из московских аэропортов до российско-белорусской границы. В частности, отметил посол, сегодня дипмиссия оказывает помощь в доставке на родину восьми белорусским гражданам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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