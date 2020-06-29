Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией

Он добавил, что до сих пор посольство вынуждено заниматься переправкой в Белоруссию граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами. Этих граждан белорусская дипмиссия на собственных автомобилях доставляет из московских аэропортов до российско-белорусской границы. В частности, отметил посол, сегодня дипмиссия оказывает помощь в доставке на родину восьми белорусским гражданам.