Эксперт прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Лукашенко

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Были задержаны Бабарико, который в настоящее время выдвигается в президенты Белоруссии, и его сын Эдуард – глава избирательного штаба отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.