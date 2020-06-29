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Эксперт прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Лукашенко
Белорусский лидер Александр Лукашенко на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, обсудит скандал вокруг Белгазпромбанка,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:01
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
александр лукашенко
газпром
нато
владимир путин
белоруссия
ржев
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РИА Новости
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353
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, газпром, нато, владимир путин, белоруссия, ржев, в мире

Эксперт прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Лукашенко

18:01 29.06.2020
373
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, обсудит скандал вокруг Белгазпромбанка, ситуацию с коронавирусом, а также поставки российского газа республике, заявил РИА Новости в понедельник эксперт белорусского республиканского общественного объединения "Беларусь Русь" Петр Петровский.
Ранее Лукашенко заявил, что планирует побывать на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня и в рамках этого визита провести переговоры с Путиным. Как отмечал Лукашенко, он хотел бы затронуть тему внешнего вмешательства в выборы в республике, назначенные на 9 августа.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Эксперт оценил перспективы переговоров Путина и Лукашенко
"Некоторые вопросы анонсировал сам президент Беларуси, он сказал, что будет обсуждать вопросы взаимосвязи коррупционных схем и политической активности (претендента в кандидаты на должность президента Белоруссии Виктора) Бабарико с акционерами "Газпрома", - считает Петровский.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Были задержаны Бабарико, который в настоящее время выдвигается в президенты Белоруссии, и его сын Эдуард – глава избирательного штаба отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.
Кроме того, по мнению Петровского, Лукашенко и Путин обсудят вопросы снятия ограничений на поездки граждан двух стран, взаимные меры по преодолению негативных последствий по коронакризису, а также темы поставок газа республике. Еще одной темой для разговора могут стать учения НАТО, проходившие ранее у границ Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Вчера, 17:37
Эксперт предрек непростые переговоры Путина и Лукашенко в Ржеве
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Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоГазпромНАТОВладимир ПутинБелоруссияРжевВ мире
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