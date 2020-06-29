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Суд подтвердил отказ производителю мороженого в иске к Первому каналу
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, отклонивших иск о защите деловой репутации производителя мороженого... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:41
девятый арбитражный апелляционный суд
первый канал (телеканал)
москва
происшествия
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девятый арбитражный апелляционный суд, первый канал (телеканал), москва, происшествия

Суд подтвердил отказ производителю мороженого в иске к Первому каналу

17:41 29.06.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, отклонивших иск о защите деловой репутации производителя мороженого "Магриб С.А.", в котором он требовал взыскать с Первого канала более 683 миллионов рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу истца на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы и январское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Претензии истца связаны с телепередачей "Среда обитания. Что на палочке?", вышедшей в эфир еще в июне 2011 года и размещенной на сайте ответчика. Компания "Магриб" просила признать не соответствующими действительности и порочащими ее деловую репутацию 15 фрагментов, в которых говорится, в частности, об использовании истцом при изготовлении мороженого растительных жиров вместо молока.
В иске также содержалось требование выпустить в эфир документальный фильм продолжительностью 15 минут, содержащий как опровержение порочащих сведений, так и признание факта скрытой рекламы продукции ООО "Чистая линия" и ООО "Продукт "Чистая линия" в передаче, ставшей предметом спора. Кроме того, истец потребовал взыскать с Первого канала убытки в форме реального ущерба и упущенной выгоды в размере около 341,6 миллиона рублей и компенсацию вреда, причиненного ему умалением деловой репутации, в таком же размере.
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Суд первой инстанции полностью отклонил иск. Он установил, что в программе речь шла не обо всей продукции истца, а только о классическом шоколадном пломбире в вафельном стаканчике, который проходил испытания. В образце "была найдена замена на растительный жир, в количестве 50% был найден пальмоядровый жир", что и было озвучено в телепередаче, говорится в решении.
Суд также указал, что другие высказывания, на которые ссылается истец, являются субъективными оценками и мнениями о продукции "Чистой линии", не являются рекламой, к истцу не относятся и не могут умалять его деловую репутацию. Таким образом, отметил суд, "телепередача не содержит сведений, которые могут являться основанием для удовлетворения иска". С этими выводами затем согласилась и апелляционная инстанция.
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Девятый арбитражный апелляционный судПервый канал (телеканал)МоскваПроисшествия
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