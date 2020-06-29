В ОП рассказали о работе ситуационного центра по мониторингу голосования

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в Конституцию связался с более чем 16 тысячами наблюдателей и принял 131 сообщение о несоблюдении стандарта наблюдения, сообщили в пресс-службе ОП РФ.
"По состоянию на 17.00 29 июня через волонтерский колл-центр Ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 16 460 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 131 сообщение о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.
"Золотой стандарт" - учебно-методические материалы, разработанные Общественной палатой к общероссийскому голосованию по конституции, пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.
"На горячую линию Общественной палаты поступило свыше 180 сообщений и вопросов. По всем им ведется работа. Свои ситуационные центры созданы и работают также в региональных общественных палатах. По информации из региональных палат, их мобильными группами и наблюдателями на местах обеспечивается оперативное реагирование на сообщения от наблюдателей о проблемных ситуациях. За 25-28 июня поступили материалы из 48 региональных палат, включая видео- и фотосъемку", - отмечается в пресс-релизе.
По словам секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой, за голосованием по поправкам в Конституцию России следят почти 512 тысяч общественных наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.