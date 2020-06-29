В ОП рассказали о работе ситуационного центра по мониторингу голосования

"По состоянию на 17.00 29 июня через волонтерский колл-центр Ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 16 460 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 131 сообщение о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.

"На горячую линию Общественной палаты поступило свыше 180 сообщений и вопросов. По всем им ведется работа. Свои ситуационные центры созданы и работают также в региональных общественных палатах. По информации из региональных палат, их мобильными группами и наблюдателями на местах обеспечивается оперативное реагирование на сообщения от наблюдателей о проблемных ситуациях. За 25-28 июня поступили материалы из 48 региональных палат, включая видео- и фотосъемку", - отмечается в пресс-релизе.