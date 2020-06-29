https://ria.ru/20200629/1573639846.html
Экспонаты галереи Уффици стали звездами в TikTok
Во флорентийской галерее Уффици стали использовать аккаунт в TikTok, в котором выкладывают шуточные видео с "ожившими" экспонатами, чтобы привлечь внимание... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:39
2020-06-29T20:39
микеланджело меризи да караваджо
вечеллио тициан
культура
самоизоляция
коронавирус covid-19
новости культуры
выставки
сандро боттичелли (алессандро филипепи)
людвиг ван бетховен
флоренция
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флоренция
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
микеланджело меризи да караваджо, вечеллио тициан, самоизоляция, коронавирус covid-19, новости культуры, выставки, сандро боттичелли (алессандро филипепи), людвиг ван бетховен, флоренция, италия
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости
. Во флорентийской галерее Уффици стали использовать аккаунт в TikTok, в котором выкладывают шуточные видео с "ожившими" экспонатами, чтобы привлечь внимание пользователей и будущих посетителей (из-за пандемии коронавируса музей открылся только 3 июня), сообщает
Insider.
Так, "Покинутую Психею", скульптура Пьетро Тенерани, созданную в начале XIX-го века, превратили в мем "разбитое сердце". Под песню Адель "Someone like you" создатели шуточного ролика двигают камеру и показывают, как "грустит" мраморная статуя.
Этот клип пока самый просматриваемый в аккаунте галереи Уффици. Его посмотрели более 80 тысяч раз.
Знаменитая "Медуза", написанная в конце XVI века итальянским художником Караваджо, боится коронавируса, надевает защитную маску и заодно превращает коварный COVID-19 в камень. Для драматизма на это видео наложили музыку из главной темы Симфонии №5 Людвига ван Бетховена
В других тиктоках показывают, как персонажи известных полотен разговаривают друг с другом или борются за соблюдение мер социального дистанцирования. Например, герцог Франческо Мария I делла Ровера кисти Тициана безуспешно пытается познакомиться с актрисой Терезой Пихлер Монти, портрет которой вообще-то находится в другом музее.
Богиня Венера с картины Сандро Боттичелли "Весна" (1482 год) возмущается и просит остальных героев соблюдать дистанцию.
Все ролики положительно оценили пользователи, написав в комментариях, что эти видео "поднимают настроение", а некоторые считают, что авторов тиктоков надо потом обязательно "повысить в должности".