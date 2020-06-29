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Как изменится медийная отрасль после пандемии?
7 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Мир глазами СМИ в 2020 году".
2020-06-29T16:42
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1573638629.jpg?1593438152
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Как изменится медийная отрасль после пандемии?

16:42 29.06.2020
8
7 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Мир глазами СМИ в 2020 году".
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Участники:
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- обозреватель МИА "Россия сегодня", публицист Владимир КОРНИЛОВ;
- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ;
- политолог, журналист МИА "Россия сегодня", радиоведущий Армен ГАСПАРЯН.

Подключаемые эксперты (по зум):
- главный редактор Sputnik в США Миндия ГАВАШЕЛИ;
​- менеджер по работе с партнерами Sputnik Франция Марья ЛИПАТОВА;
- руководитель Sputnik Эстония Елена ЧЕРЫШЕВА;
- независимый журналист Ева БАРТЛЕТТ (Eva Bartlett) (Канада, США);
- общественный деятель, журналист, писатель Ги МЕТТАН (Guy Mettan) (Швейцария);
- ответственный редактор газеты "Джорнале" (tbc) Алессандро САЛЛЮСТИ (Alessandro Sallusti);
- политолог, основатель фонда "Полемия", учредитель премии "Bobard D`or" за лучшую журналистскую дезинформацию, TBC, Жан-Ив Ле Галлу (Jean-Yves Le Gallou).

Модератор – директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ.

Предварительные итоги первой половины 2020 года и прогнозы на следующие шесть месяцев показывают, что текущий год становится настоящим испытанием на прочность для профессии журналиста. Глобальная пандемия коронавируса характеризуется скоординированной кампанией по травле России и российских СМИ в западных мейнстримных медиа совместно с либеральными политиками под вымышленным предлогом распространения дезинформации и теорий заговора. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции нацистской Германии стали поводом для усиленных попыток переписать историю со стороны политических лидеров в странах Прибалтики, Восточной Европы и на Украине, чьи лозунги активно транслировались европейскими изданиями наряду с обвинениями России и российских медиа в государственной пропаганде и развязывании Второй мировой войны. Беспорядки в США в мае-июне стали стимулом к публикациям в американских изданиях против России и российских журналистов о намеренном разжигании ненависти в американском обществе через онлайн-платформы. Западная пресса не перестает писать о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и попытки повлиять на итоги голосования 2020 года.
Эксперты обсудят текущее состояние журналистики в контексте происходящих в мире событий, будущее индустрии медиа и роль профессиональных СМИ в условиях глобального геополитического противостояния.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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