Как изменится медийная отрасль после пандемии?

- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;- обозреватель МИА "Россия сегодня", публицист Владимир КОРНИЛОВ;- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ;- политолог, журналист МИА "Россия сегодня", радиоведущий Армен ГАСПАРЯН.- главный редактор Sputnik в США Миндия ГАВАШЕЛИ;​- менеджер по работе с партнерами Sputnik Франция Марья ЛИПАТОВА;- руководитель Sputnik Эстония Елена ЧЕРЫШЕВА;- независимый журналист Ева БАРТЛЕТТ (Eva Bartlett) (Канада, США);- общественный деятель, журналист, писатель Ги МЕТТАН (Guy Mettan) (Швейцария);- ответственный редактор газеты "Джорнале" (tbc) Алессандро САЛЛЮСТИ (Alessandro Sallusti);- политолог, основатель фонда "Полемия", учредитель премии "Bobard D`or" за лучшую журналистскую дезинформацию, TBC, Жан-Ив Ле Галлу (Jean-Yves Le Gallou).Модератор – директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ.Предварительные итоги первой половины 2020 года и прогнозы на следующие шесть месяцев показывают, что текущий год становится настоящим испытанием на прочность для профессии журналиста. Глобальная пандемия коронавируса характеризуется скоординированной кампанией по травле России и российских СМИ в западных мейнстримных медиа совместно с либеральными политиками под вымышленным предлогом распространения дезинформации и теорий заговора. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции нацистской Германии стали поводом для усиленных попыток переписать историю со стороны политических лидеров в странах Прибалтики, Восточной Европы и на Украине, чьи лозунги активно транслировались европейскими изданиями наряду с обвинениями России и российских медиа в государственной пропаганде и развязывании Второй мировой войны. Беспорядки в США в мае-июне стали стимулом к публикациям в американских изданиях против России и российских журналистов о намеренном разжигании ненависти в американском обществе через онлайн-платформы. Западная пресса не перестает писать о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и попытки повлиять на итоги голосования 2020 года.Эксперты обсудят текущее состояние журналистики в контексте происходящих в мире событий, будущее индустрии медиа и роль профессиональных СМИ в условиях глобального геополитического противостояния.