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Суд обязал "Тендер-банк" выплатить 318 млн рублей разработчику ГЛОНАСС
Арбитражный суд Москвы по иску входящей в "Роскосмос" компании-разработчика ГЛОНАСС взыскал более 318 миллионов рублей с московского "Тендер-банка", следует из... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:42
константин емельянов
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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константин емельянов, глонасс (система навигации), космос - риа наука, происшествия

Суд обязал "Тендер-банк" выплатить 318 млн рублей разработчику ГЛОНАСС

16:42 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску входящей в "Роскосмос" компании-разработчика ГЛОНАСС взыскал более 318 миллионов рублей с московского "Тендер-банка", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Спор вытекал из договора банковской гарантии от 20 июля 2018 года, которую банк выдал в качестве обеспечения обязательств ЗАО "Экрос-инжиниринг" перед истцом – АО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" ("Российские космические системы", РКС).
Ответчик просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета ему осуществлять выплаты по гарантии, но суд это ходатайство отклонил и полностью удовлетворил иск, взыскав с банка около 284 миллионов рублей основного долга, а также неустойку.
"Российские космические системы" - головное предприятие по производству микроэлектроники для российских спутников. Оно, в частности, разработало и развивает систему спутниковой навигации ГЛОНАСС и является оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли.
В конце прошлого года в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что Следственный комитет России якобы проверяет исполнительного директора РКС Константина Емельянова в связи с тем, что контракты с компаниями "Лан Технолоджи" и "Экрос-инжиниринг", за которые он отвечал, вызвали у следователей вопросы.
В пресс-службе РКС тогда сообщили РИА Новости, что руководство компании "было крайне недовольно работой АО "Экрос-инжиниринг" по контракту, в инициативном порядке обратилось в суд с исковым заявлением; сейчас контракт с АО "Экрос-инжиниринг" расторгнут". Предмет контракта не уточнялся.
Небольшой московский "Тендер-банк", по данным рейтинга РИА Новости, на 1 мая занимал 274-е место в российской банковской системе по величине активов.
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Константин ЕмельяновГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаПроисшествия
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