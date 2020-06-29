Суд обязал "Тендер-банк" выплатить 318 млн рублей разработчику ГЛОНАСС

Кресла для судей в зале заседаний

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску входящей в "Роскосмос" компании-разработчика Арбитражный суд Москвы по иску входящей в "Роскосмос" компании-разработчика ГЛОНАСС взыскал более 318 миллионов рублей с московского "Тендер-банка", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Спор вытекал из договора банковской гарантии от 20 июля 2018 года, которую банк выдал в качестве обеспечения обязательств ЗАО "Экрос-инжиниринг" перед истцом – АО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" ("Российские космические системы", РКС).

Ответчик просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета ему осуществлять выплаты по гарантии, но суд это ходатайство отклонил и полностью удовлетворил иск, взыскав с банка около 284 миллионов рублей основного долга, а также неустойку.

"Российские космические системы" - головное предприятие по производству микроэлектроники для российских спутников. Оно, в частности, разработало и развивает систему спутниковой навигации ГЛОНАСС и является оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли.

В конце прошлого года в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что Следственный комитет России якобы проверяет исполнительного директора РКС Константина Емельянова в связи с тем, что контракты с компаниями "Лан Технолоджи" и "Экрос-инжиниринг", за которые он отвечал, вызвали у следователей вопросы.

В пресс-службе РКС тогда сообщили РИА Новости, что руководство компании "было крайне недовольно работой АО "Экрос-инжиниринг" по контракту, в инициативном порядке обратилось в суд с исковым заявлением; сейчас контракт с АО "Экрос-инжиниринг" расторгнут". Предмет контракта не уточнялся.