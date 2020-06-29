Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине

КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко заявил, что будет добиваться от Константинопольского патриарха Варфоломея предоставления нового томоса об автокефалии церковных структур на Украине

"Можно было предоставить томос и без зависимости от Константинопольского патриархата. И мы на такой томос и рассчитывали. Но для того, чтобы томос был полностью независим от другой церкви, надо было предоставить его не митрополии, а патриархату. Почему так? Потому что патриархат не может быть в составе другого патриархата, а митрополия может. Например, Украинская православная церковь Московского патриархата - это митрополия. Она обладает самостоятельностью, но зависит от Московского патриархата. Так и Константинопольский патриарх не хотел, чтобы украинская церковь была патриархатом", - сказал он в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, тогда она была бы полностью независима. Филарет считает, что нужно "отказаться от томоса с таким содержанием".

"Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. И мы надеялись, что таким он и будет… Поэтому мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие церкви. Мы будем твердо стоять на позиции патриархата. Если Вселенский патриарх даст новый томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью", - утверждает он.

Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко . Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.