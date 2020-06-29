Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200629/1573631145.html
Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
Раскольник Филарет Денисенко заявил, что будет добиваться от Константинопольского патриарха Варфоломея предоставления нового томоса об автокефалии церковных... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:15
религия и мировоззрение
епифаний думенко
ситуация вокруг упц
раскольник филарет ( денисенко)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155489/63/1554896382_0:0:2810:1582_1400x0_80_0_0_095f0f8311306b0844c2986fa5baa18b.jpg
https://ria.ru/20200529/1572143436.html
https://ria.ru/20200312/1568459033.html
https://ria.ru/20200116/1563470043.html
3
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155489/63/1554896382_0:0:2810:1582_1400x0_80_0_0_095f0f8311306b0844c2986fa5baa18b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155489/63/1554896382_79:0:2810:2048_1400x0_80_0_0_1d698efc4ffe6710a4458af31846c873.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155489/63/1554896382_490:0:2538:2048_1400x0_80_0_0_a8ec5b117722972301bf0623aa07b865.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
епифаний думенко, ситуация вокруг упц, раскольник филарет ( денисенко), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, украина

Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине

15:15 29.06.2020
442
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Филарет Денисенко. Архивное фото
КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко заявил, что будет добиваться от Константинопольского патриарха Варфоломея предоставления нового томоса об автокефалии церковных структур на Украине.
"Можно было предоставить томос и без зависимости от Константинопольского патриархата. И мы на такой томос и рассчитывали. Но для того, чтобы томос был полностью независим от другой церкви, надо было предоставить его не митрополии, а патриархату. Почему так? Потому что патриархат не может быть в составе другого патриархата, а митрополия может. Например, Украинская православная церковь Московского патриархата - это митрополия. Она обладает самостоятельностью, но зависит от Московского патриархата. Так и Константинопольский патриарх не хотел, чтобы украинская церковь была патриархатом", - сказал он в интервью изданию "Апостроф".
Установка поминального креста в память о погибших на территории Украины
29 мая, 08:00Религия и мировоззрение
Украинские раскольники назвали свою цель номер один
По его словам, тогда она была бы полностью независима. Филарет считает, что нужно "отказаться от томоса с таким содержанием".
"Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. И мы надеялись, что таким он и будет… Поэтому мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие церкви. Мы будем твердо стоять на позиции патриархата. Если Вселенский патриарх даст новый томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью", - утверждает он.
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
12 марта, 08:00Религия и мировоззрение
Раскольники придумали, как заполучить власть на Украине
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Ранее Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
16 января, 08:00Религия и мировоззрение
Как украинские раскольники стали зависимы от России
0281013
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьУкраина
Рекомендуем
Виктор Ющенко
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Танк Т-34-85 на российско-казахстанской границе в железнодорожном пункте пропуска Карталы
В Москве выставили на продажу Т-34
Город Краматорск
В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
Измерение температуры пассажиров в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 декабря 2018
Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя
Истребитель СУ-27
Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
Наталья Поклонская
Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Суд в Париже приговорил экс-премьера Фийона к пяти годам тюрьмы
Саратов
Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
Флаги США и Евросоюза
Исследование: пандемия резко подорвала доверие европейцев к США
Международный валютный фонд
Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ
Украинский военный
В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
16:09Австрийский эксперт оценил организацию голосования по поправкам в Москве
16:09Мишустин призвал сохранять контроль за ситуацией на рынке труда
16:06Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
16:06Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом
16:05Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт
16:05Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение в России голосования по поправкам
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
Лента новостейМолния