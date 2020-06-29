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В Москве перекрыли движение на месте, где произошел пожар
Движение по улице Проходчиков и Мякининскому проезду в Москве, где произошел пожар, перекрыто, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:54
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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москва, происшествия

В Москве перекрыли движение на месте, где произошел пожар

14:54 29.06.2020
222
© Фото : ГУ МЧС России по МосквеНа месте пожара на улице Проходчиков в Москве
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение по улице Проходчиков и Мякининскому проезду в Москве, где произошел пожар, перекрыто, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в Twitter.
"Перекрыто движение по ул. Проходчиков - от дома 114 корпус 1 по Ярославскому шоссе до Малыгинского проезда и по Мякининскому проезду - от Ярославского шоссе до улицы Проходчиков", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись на третьем этаже на площади порядка 70 квадратных метров после хлопка газа в доме на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах.
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
14:43Сказано в эфире
"Затряслись окна". Очевидец рассказала о взрыве газа на севере МосквыВ понедельник в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел сильный хлопок, приведший к пожару. Возгорание локализовали на площади 150 "квадратов", из здания спасли пятерых человек. В эфире радио Sputnik очевидцы рассказали первые подробности происшествия и поделились кадрами с места событий.
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