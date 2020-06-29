В Москве перекрыли движение на месте, где произошел пожар

"Затряслись окна". Очевидец рассказала о взрыве газа на севере Москвы В понедельник в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел сильный хлопок, приведший к пожару. Возгорание локализовали на площади 150 "квадратов", из здания спасли пятерых человек. В эфире радио Sputnik очевидцы рассказали первые подробности происшествия и поделились кадрами с места событий.