В ЦИК оценили востребованность электронного голосования

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Система электронного дистанционного голосования нуждается в усовершенствовании, но доверие к ней граждан уже очевидно, заявил заместитель председателя ЦИК Система электронного дистанционного голосования нуждается в усовершенствовании, но доверие к ней граждан уже очевидно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев

"На сегодняшний день 83,73% (заявивших о желании проголосовать онлайн по поправкам в конституцию - ред.) проголосовали через электронное дистанционное голосование. Это необыкновенно высокий результат активности участников электронного дистанционного голосования. (...) Если все благополучно завершаем, это будет говорить о том, что люди систему оценили, доверяют, она востребована, и мы не можем игнорировать желание людей голосовать удобным для них способом", - сказал Булаев в информцентре ЦИК в понедельник.

По его словам, он сам проголосовал дистанционно.

"Я тоже проголосовал в 10.05 в первый день, находясь в Общественной палате. Мой голос учтён, мне сказали спасибо. Понятно, что система нуждается в усовершенствовании, в упрощении, может быть, каких-то организационных процедур. Но то, что есть доверие у людей, это уже несомненно", - резюмировал Булаев.