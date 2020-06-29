https://ria.ru/20200629/1573628380.html
В ЦИК оценили востребованность электронного голосования
Система электронного дистанционного голосования нуждается в усовершенствовании, но доверие к ней граждан уже очевидно, заявил заместитель председателя ЦИК... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:44
2020-06-29T14:44
голосование по поправкам в конституцию
николай булаев
конституция рф
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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николай булаев, конституция рф, москва, нижегородская область, политика
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Система электронного дистанционного голосования нуждается в усовершенствовании, но доверие к ней граждан уже очевидно, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев
.
"На сегодняшний день 83,73% (заявивших о желании проголосовать онлайн по поправкам в конституцию - ред.) проголосовали через электронное дистанционное голосование. Это необыкновенно высокий результат активности участников электронного дистанционного голосования. (...) Если все благополучно завершаем, это будет говорить о том, что люди систему оценили, доверяют, она востребована, и мы не можем игнорировать желание людей голосовать удобным для них способом", - сказал Булаев в информцентре ЦИК в понедельник.
По его словам, он сам проголосовал дистанционно.
"Я тоже проголосовал в 10.05 в первый день, находясь в Общественной палате. Мой голос учтён, мне сказали спасибо. Понятно, что система нуждается в усовершенствовании, в упрощении, может быть, каких-то организационных процедур. Но то, что есть доверие у людей, это уже несомненно", - резюмировал Булаев.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором могут принять участие только жители Москвы
и Нижегородской области
, проходит с 25 по 30 июня.