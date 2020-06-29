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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573628048.html
В СПЧ изучили около 300 сообщений по голосованию по поправкам в Москве
Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Конституцию за четыре дня проверила около 300 сообщений о возможных... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:39
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
конституция рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), москва, общество

В СПЧ изучили около 300 сообщений по голосованию по поправкам в Москве

14:39 29.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Конституцию за четыре дня проверила около 300 сообщений о возможных нарушениях в Москве, большинство сообщений признаков нарушения не содержит, сообщается на сайте Совета.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.
"Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу общероссийского голосования продолжает проверку информации о возможных нарушениях. С 25 июня правозащитники проверили около 300 сообщений из социальных сетей, средств массовой информации и обращений граждан, звонивших на горячую линию" , - говорится в пресс-релизе.
По оценке экспертов, большинство сообщений не содержит признаков нарушения, в других случаях члены рабочей группы по Москве организуют выезды мобильных групп для проверки и получения дополнительной информации.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)МоскваОбщество
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