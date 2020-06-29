В СПЧ изучили около 300 сообщений по голосованию по поправкам в Москве

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Конституцию за четыре дня проверила около 300 сообщений о возможных нарушениях в Москве , большинство сообщений признаков нарушения не содержит, сообщается на сайте Совета.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.

"Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу общероссийского голосования продолжает проверку информации о возможных нарушениях. С 25 июня правозащитники проверили около 300 сообщений из социальных сетей, средств массовой информации и обращений граждан, звонивших на горячую линию" , - говорится в пресс-релизе.