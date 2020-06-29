Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573627830.html
Около 400 обращений поступило Москальковой по вопросам голосования
Порядка 400 обращений от россиян по поводу общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ получила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:36
голосование по поправкам в конституцию
татьяна москалькова
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://ria.ru/20200629/1573626612.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_212:0:2943:2048_1400x0_80_0_0_cd077b5d7ef00162fe1cebe2109c0ed2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_da06da791221b9b7f2f53bc8cb1148c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна москалькова, москва, нижегородская область, общество

Около 400 обращений поступило Москальковой по вопросам голосования

14:36 29.06.2020
15
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 400 обращений от россиян по поводу общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ получила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, многие из них касаются разъяснений о порядке проведения и принуждения к голосованию.
"Ко мне поступило порядка 400 обращений, связанных, как правило, с уточнением конкретной информации. Люди интересовались, не везде могли получить информацию, где расположен их участок, куда им приходить, они не понимали, как можно зарегистрироваться в Москве по электронной сети для того, чтобы проголосовать. Наши сотрудники были вооружены, чтобы рассказать, как найти портал госуслуг, как заполнить эту форму. Поступали также обращения, связанные с тем, что людей понуждают к тому, чтобы они проголосовали, по крайней мере, настоятельно рекомендуют голосовать в электронном виде, это является грубым нарушением закона", - сказала Москалькова журналистам.
Голосование по поправкам началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, идет с 25 по 30 июня.
Андрей Клишас
14:17Голосование по поправкам в Конституцию
Совфед обсудит с ЦИК и ОП практику голосования в течение нескольких дней
000001
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюТатьяна МоскальковаМоскваНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Работа информационного центра ЦИК России
В СПЧ изучили около 300 сообщений по голосованию по поправкам в Москве
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили практику голосования в течение нескольких дней
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский, которому отказали в онлайн-голосовании, проголосует очно
Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Правительство опубликовало документ о выделении средств на тест-системы
Вид на Новый Уренгой
Представитель Кадырова в ЯНАО впал в кому
Вход в Ленинградский зоопарк
Ленинградский зоопарк открылся для посетителей
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
РПЦ: понятия о Боге и семье являются идеологической основой Конституции
Саратов
В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Мужчина на трамвайной остановке в Москве
На московских остановках установили более ста механических санитайзеров
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ЦИК оценили поступок блогера, дважды проголосовавшего по поправкам
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал наладить качественную работу с белорусской молодежью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
16:06Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом
16:05Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт
16:05Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
Лента новостейМолния