Около 400 обращений поступило Москальковой по вопросам голосования

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 400 обращений от россиян по поводу общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ получила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, многие из них касаются разъяснений о порядке проведения и принуждения к голосованию.
"Ко мне поступило порядка 400 обращений, связанных, как правило, с уточнением конкретной информации. Люди интересовались, не везде могли получить информацию, где расположен их участок, куда им приходить, они не понимали, как можно зарегистрироваться в Москве по электронной сети для того, чтобы проголосовать. Наши сотрудники были вооружены, чтобы рассказать, как найти портал госуслуг, как заполнить эту форму. Поступали также обращения, связанные с тем, что людей понуждают к тому, чтобы они проголосовали, по крайней мере, настоятельно рекомендуют голосовать в электронном виде, это является грубым нарушением закона", - сказала Москалькова журналистам.
Голосование по поправкам началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, идет с 25 по 30 июня.