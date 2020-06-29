Оптика паука-скакуна и бриллиант: лучшие фото конкурса "Снимай науку!"

Победу в номинации "Природа" жюри отдало снимку под названием "Оптика паука-скакуна (Salticidae)".
Победу в номинации "Природа" жюри отдало снимку под названием "Оптика паука-скакуна (Salticidae)".
Второе место в номинации "Природа" завоевал "Будущий лес".
Второе место в номинации "Природа" завоевал "Будущий лес".
Вторым местом в номинации "Люди в науке" наградили команду НОЦ ФМН, собирающую криогенную часть квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1 °C).
Вторым местом в номинации "Люди в науке" наградили команду НОЦ ФМН, собирающую криогенную часть квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1 °C).
На втором месте в номинации "Микроизображения" оказался снимок поверхности катода Шоттки после длительного использования.
На втором месте в номинации "Микроизображения" оказался снимок поверхности катода Шоттки после длительного использования.
"Кораллу в ультрафиолете" досталось третье место в номинации "Природа".
"Кораллу в ультрафиолете" досталось третье место в номинации "Природа".
"Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация" — победитель в номинации "Микроизображения".
"Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация" — победитель в номинации "Микроизображения".
В номинации "Наука вокруг нас" победил "Бриллиант". Изображение получено с помощью детектора катодолюминесценции на сканирующем электронном микроскопе.
В номинации "Наука вокруг нас" победил "Бриллиант". Изображение получено с помощью детектора катодолюминесценции на сканирующем электронном микроскопе.
Победы в номинации "Люди в науке" удостоено фото исследование вихревых полей в оптических резонаторах.
Победы в номинации "Люди в науке" удостоено фото исследование вихревых полей в оптических резонаторах.
Лучшей работой в категории "Серии" стал "Поперечный срез листа Pinus".
Лучшей работой в категории "Серии" стал "Поперечный срез листа Pinus".
Тройку победителей категории "Серии" замкнули "Портреты насекомых".
Тройку победителей категории "Серии" замкнули "Портреты насекомых".