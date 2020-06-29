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Оптика паука-скакуна и бриллиант: лучшие фото конкурса "Снимай науку!"
Жюри фотоконкурса "Снимай науку!", проводимого телеканалом "Наука" и волонтерами движения "Викимедиа", подвело итоги. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:19
фотография
наука
фото
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фотография, наука, фото, фото

Оптика паука-скакуна и бриллиант: лучшие фото конкурса "Снимай науку!"

15:11 29.06.2020 (обновлено: 15:19 29.06.2020)
254
Жюри фотоконкурса "Снимай науку!", проводимого телеканалом "Наука" и волонтерами движения "Викимедиа", подвело итоги. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Gribkov/ Снимай науку! — 2020

Победу в номинации "Природа" жюри отдало снимку под названием "Оптика паука-скакуна (Salticidae)".

Природа, 1-е место. Оптика паука-скакуна (Salticidae)
1 из 10

Победу в номинации "Природа" жюри отдало снимку под названием "Оптика паука-скакуна (Salticidae)".

© Фото : Gribkov/ Снимай науку! — 2020
© Фото : Mikhail Kapychka/ Снимай науку! — 2020

Второе место в номинации "Природа" завоевал "Будущий лес".

Природа, 2-е место. Будущий лес
2 из 10

Второе место в номинации "Природа" завоевал "Будущий лес".

© Фото : Mikhail Kapychka/ Снимай науку! — 2020
© Фото : FMNLAB/ Снимай науку! — 2020

Вторым местом в номинации "Люди в науке" наградили команду НОЦ ФМН, собирающую криогенную часть квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1 °C).

Люди в науке, 2-е место. Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1 °C)
3 из 10

Вторым местом в номинации "Люди в науке" наградили команду НОЦ ФМН, собирающую криогенную часть квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1 °C).

© Фото : FMNLAB/ Снимай науку! — 2020
© Фото : Pavel Somov/ Снимай науку! — 2020

На втором месте в номинации "Микроизображения" оказался снимок поверхности катода Шоттки после длительного использования.

Микроизображения, 2-е место. Поверхность катода Шоттки после длительного использования
4 из 10

На втором месте в номинации "Микроизображения" оказался снимок поверхности катода Шоттки после длительного использования.

© Фото : Pavel Somov/ Снимай науку! — 2020
© Фото : Gribkov/ Снимай науку! — 2020

"Кораллу в ультрафиолете" досталось третье место в номинации "Природа".

Природа, 3-е место. Коралл в ультрафиолете
5 из 10

"Кораллу в ультрафиолете" досталось третье место в номинации "Природа".

© Фото : Gribkov/ Снимай науку! — 2020
© Фото : Andrei Savitsky/ Снимай науку! — 2020

"Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация" — победитель в номинации "Микроизображения".

Микроизображения, 1-е место. Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация
6 из 10

"Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация" — победитель в номинации "Микроизображения".

© Фото : Andrei Savitsky/ Снимай науку! — 2020
© Фото : Pavel Somov/ Снимай науку! — 2020

В номинации "Наука вокруг нас" победил "Бриллиант". Изображение получено с помощью детектора катодолюминесценции на сканирующем электронном микроскопе.

Наука вокруг нас, 1-е место. Бриллиант. Изображение, полученное с помощью детектора катодолюминесценции на сканирующем электронном микроскопе
7 из 10

В номинации "Наука вокруг нас" победил "Бриллиант". Изображение получено с помощью детектора катодолюминесценции на сканирующем электронном микроскопе.

© Фото : Pavel Somov/ Снимай науку! — 2020
© Фото : Andrey Chernogorodov/ Снимай науку! — 2020

Победы в номинации "Люди в науке" удостоено фото исследование вихревых полей в оптических резонаторах.

Люди в науке, 1-е место. Исследование вихревых полей в оптических резонаторах
8 из 10

Победы в номинации "Люди в науке" удостоено фото исследование вихревых полей в оптических резонаторах.

© Фото : Andrey Chernogorodov/ Снимай науку! — 2020
© Фото : Anatoly Mikhaltsov/ Снимай науку! — 2020

Лучшей работой в категории "Серии" стал "Поперечный срез листа Pinus".

Серии, 1-е место. Поперечный срез листа Pinus
9 из 10

Лучшей работой в категории "Серии" стал "Поперечный срез листа Pinus".

© Фото : Anatoly Mikhaltsov/ Снимай науку! — 2020
© Фото : Retro Lenses/ Снимай науку! — 2020

Тройку победителей категории "Серии" замкнули "Портреты насекомых".

Серии, 3-е место. Портреты насекомых
10 из 10

Тройку победителей категории "Серии" замкнули "Портреты насекомых".

© Фото : Retro Lenses/ Снимай науку! — 2020
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