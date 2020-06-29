Росатом изготовил комплект парогенераторов для энергоблока №1 АЭС "Аккую"

Парогенераторы относятся к основному оборудованию реакторного отделения атомного энергоблока. Они необходимы для получения водяного пара, который приводит в работу турбогенератор. Парогенераторы являются частью реакторной установки. Длина одного парогенератора составляет порядка 15 метров, диаметр – более 4 метров, вес оборудования – 340 тонн. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора.

Весь цикл изготовления парогенераторов длился около двух лет. Важный этап производства парогенератора, который длится более трех недель, – установка 11 тысяч теплообменных нержавеющих труб общей длиной около 125 километров. На АЭС "Аккую" парогенераторы будут отправлены водным транспортом.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов.