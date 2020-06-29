Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20200629/1573613287.html
Росатом изготовил комплект парогенераторов для энергоблока №1 АЭС "Аккую"
Машиностроители Росатома завершили изготовление комплекта парогенераторов для строящегося с участием РФ первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщила... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:25
ядерные технологии
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
турция
новости - ядерные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153016/59/1530165961_0:34:1280:754_1400x0_80_0_0_02147e722a31e358a0e43a89a19c3f25.jpg
https://ria.ru/20200108/1563188992.html
https://ria.ru/20180403/1517520540.html
1
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153016/59/1530165961_0:34:1280:754_1400x0_80_0_0_02147e722a31e358a0e43a89a19c3f25.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153016/59/1530165961_9:0:1280:953_1400x0_80_0_0_c5ae5cbf8b2fdaeaa6a7c524d69de7a1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153016/59/1530165961_171:0:1124:953_1400x0_80_0_0_55c5f10c024019e1ee05f2ee6fc7b420.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, новости - ядерные технологии

Росатом изготовил комплект парогенераторов для энергоблока №1 АЭС "Аккую"

11:25 29.06.2020
483
© РИА Новости / Елена ПалажченкоСтроительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Машиностроители Росатома завершили изготовление комплекта парогенераторов для строящегося с участием РФ первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщила пресс-служба холдинга "Атомэнергомаш".
Парогенераторы относятся к основному оборудованию реакторного отделения атомного энергоблока. Они необходимы для получения водяного пара, который приводит в работу турбогенератор. Парогенераторы являются частью реакторной установки. Длина одного парогенератора составляет порядка 15 метров, диаметр – более 4 метров, вес оборудования – 340 тонн. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора.
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
8 января, 16:10Ядерные технологии
Турция уверена в успешной реализации проекта АЭС "Аккую"
Весь комплект парогенераторов для блока №1 АЭС "Аккую" был изготовлен на заводе "Атоммаш" (филиал компании "АЭМ-технологии", входящей в "Атомэнергомаш") в городе Волгодонске Ростовской области.
Весь цикл изготовления парогенераторов длился около двух лет. Важный этап производства парогенератора, который длится более трех недель, – установка 11 тысяч теплообменных нержавеющих труб общей длиной около 125 километров. На АЭС "Аккую" парогенераторы будут отправлены водным транспортом.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов.
Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото
3 апреля 2018, 07:13
АЭС "Аккую" в Турции
Строительство первого блока АЭС "Аккую" началось в 2018 году, сейчас также идет строительство и второго блока.
800000
Обсудить 1
Ядерные технологииАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТурцияНовости - Ядерные технологии
Рекомендуем
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС на острове
Мост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
На Украине сильные ливни вызвали оползни и разрушили мосты
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Курс доллара поднялся выше 70 рублей
Флаг Ливии
Парламент Ливии одобряет идею нового распределения доходов от нефти
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Хакасии проголосовал по поправкам в Конституцию
Блочный пульт управления АЭС
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Президентские выборы в Польше
В Польше опубликовали результаты первого тура президентских выборов
Статуя Фемиды в суде
На Урале назначили штраф женщине, по чьей вине погибли двое детей
Сотрудник таможенной службы
В России разоблачили группу, которая вывела за рубеж до миллиарда рублей
Украинские военнослужащие на полигоне во время международных учений Sea Breeze - 2019
Украинские силовики заявили о ранении двух военных в Донбассе
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Улан-Удэ четыре человека пострадали при пожаре в мастерской
На избирательном участке
В Иваново не будут наказывать пытавшегося проголосовать дважды избирателя
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Автомобиль ДПС
В Петербурге задержали авторов нецензурной надписи на машине ДПС
В ЕАО два медведя подрались и повредили фотоловушку на тропе тигров
В ЕАО два медведя подрались и повредили фотоловушку на тропе тигров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Лента новостейМолния