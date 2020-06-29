https://ria.ru/20200629/1573613287.html
Росатом изготовил комплект парогенераторов для энергоблока №1 АЭС "Аккую"
Машиностроители Росатома завершили изготовление комплекта парогенераторов для строящегося с участием РФ первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, сообщила... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:25
2020-06-29T11:25
ядерные технологии
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
турция
новости - ядерные технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, новости - ядерные технологии
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Машиностроители Росатома
завершили изготовление комплекта парогенераторов для строящегося с участием РФ первого энергоблока АЭС "Аккую"
в Турции
, сообщила пресс-служба холдинга "Атомэнергомаш
".
Парогенераторы относятся к основному оборудованию реакторного отделения атомного энергоблока. Они необходимы для получения водяного пара, который приводит в работу турбогенератор. Парогенераторы являются частью реакторной установки. Длина одного парогенератора составляет порядка 15 метров, диаметр – более 4 метров, вес оборудования – 340 тонн. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора.
Весь комплект парогенераторов для блока №1 АЭС "Аккую" был изготовлен на заводе "Атоммаш
" (филиал компании "АЭМ-технологии
", входящей в "Атомэнергомаш") в городе Волгодонске Ростовской области
.
Весь цикл изготовления парогенераторов длился около двух лет. Важный этап производства парогенератора, который длится более трех недель, – установка 11 тысяч теплообменных нержавеющих труб общей длиной около 125 километров. На АЭС "Аккую" парогенераторы будут отправлены водным транспортом.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов.
3 апреля 2018, 07:13АЭС "Аккую" в Турции
Строительство первого блока АЭС "Аккую" началось в 2018 году, сейчас также идет строительство и второго блока.