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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 19,3 миллиона тестов на COVID-19
Более 19,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 297... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 19,3 миллиона тестов на COVID-19

09:01 29.06.2020
270
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 19,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 297 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 19,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 297 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 289 тысяч тестов на коронавирус.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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