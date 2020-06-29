Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками отложили из-за непогоды

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками в очередной раз отложен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает компания-оператор Arianespace.
Первоначальной датой запуска ракеты с космодрома Куру во французской Гвиане было 18 июня, однако тогда пуск не состоялся из-за сильного ветра. Затем он был отложен еще несколько раз.
"Ввиду того, что погодные условия в небе над Гвианским космическим центром остаются неблагоприятными, окончательные операции по запуску Vega VV16 сегодня были приостановлены. Ракета-носитель Vega с 53 спутниками на борту находится в стабилизированном положении в полной безопасности. Поскольку погода в ближайшие дни, согласно прогнозам, будет неблагоприятной, Arianespace решила начать операции по восстановлению полной готовности ракеты-носителя при помощи перезарядки ее батарей", - говорится в заявлении корпорации.
О дате нового запуска будет сообщено позднее.
На орбиту должны быть выведены спутники 21 заказчика из 13 стран. Космические аппараты массой до 150 килограммов должны отделиться от ракеты спустя 1 час 44 минуты после ее запуска. Спутники предназначены для выполнения наблюдения за Землей, обеспечения телекоммуникации, проведения научных исследований.
Запуск должен стать первым в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service), которая осуществляется для отправки на орбиту малых спутников.
Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.