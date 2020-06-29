Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками отложили из-за непогоды

"Ввиду того, что погодные условия в небе над Гвианским космическим центром остаются неблагоприятными, окончательные операции по запуску Vega VV16 сегодня были приостановлены. Ракета-носитель Vega с 53 спутниками на борту находится в стабилизированном положении в полной безопасности. Поскольку погода в ближайшие дни, согласно прогнозам, будет неблагоприятной, Arianespace решила начать операции по восстановлению полной готовности ракеты-носителя при помощи перезарядки ее батарей", - говорится в заявлении корпорации.