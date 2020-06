BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями

В пилотной серии пять треков: "A Supplementary Story: You Never Walk Alone" (из альбома BTS 2017 года с таким же названием), "Save ME” (из второго японского студийного альбома “Youth"), а также "House Of Cards,” “RUN,” and “Butterfly” (из миниальбома "The Most Beautiful Moment in Life Pt.2" 2015 года).