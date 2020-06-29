https://ria.ru/20200629/1573534438.html
BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями
BTS выпускает книги с самыми популярными песнями группы, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T04:58
2020-06-29T04:58
культура
bts
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новости культуры
шоу-бизнес
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https://ria.ru/20200607/1572534496.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bts, музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости
. BTS выпускает книги с самыми популярными песнями группы, сообщает
Rolling Stone.
Новый проект называется Graphic Lyrics, он представляет собой композиции группы в виде отдельных книг с иллюстрациями. Ролик с короткой презентацией уже посмотрели более трех с половиной миллионов человек.
В пилотной серии пять треков: "A Supplementary Story: You Never Walk Alone" (из альбома BTS 2017 года с таким же названием), "Save ME” (из второго японского студийного альбома “Youth"), а также "House Of Cards,” “RUN,” and “Butterfly” (из миниальбома "The Most Beautiful Moment in Life Pt.2" 2015 года).
"Мы надеемся, что бумажные книги с текстами песен и рисунками понравятся не только фанатам BTS, но и широкой аудитории", — говорится в заявлении лейбла Big Hit, который представляет группу BTS.
Книги серии Graphic Lyrics поступят в продажу на Amazon 29 июня.