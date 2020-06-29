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BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями
BTS выпускает книги с самыми популярными песнями группы, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T04:58
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7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156138/68/1561386877_0:199:3072:1927_1400x0_80_0_0_d726529da759cb4182a6d3d38219f52b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
bts, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями

04:58 29.06.2020
548
© AP Photo / Scott Roth/InvisionЮжнокорейская группа BTS
Южнокорейская группа BTS
© AP Photo / Scott Roth/Invision
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. BTS выпускает книги с самыми популярными песнями группы, сообщает Rolling Stone.
Новый проект называется Graphic Lyrics, он представляет собой композиции группы в виде отдельных книг с иллюстрациями. Ролик с короткой презентацией уже посмотрели более трех с половиной миллионов человек.
В пилотной серии пять треков: "A Supplementary Story: You Never Walk Alone" (из альбома BTS 2017 года с таким же названием), "Save ME” (из второго японского студийного альбома “Youth"), а также "House Of Cards,” “RUN,” and “Butterfly” (из миниальбома "The Most Beautiful Moment in Life Pt.2" 2015 года).
"Мы надеемся, что бумажные книги с текстами песен и рисунками понравятся не только фанатам BTS, но и широкой аудитории", — говорится в заявлении лейбла Big Hit, который представляет группу BTS.
Книги серии Graphic Lyrics поступят в продажу на Amazon 29 июня.
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