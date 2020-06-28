Токсичный бензол на МКС впервые зафиксировали в апреле, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Токсичный бензол в воздухе на Токсичный бензол в воздухе на Международной космической станции был впервые обнаружен еще в апреле, сообщил американский специализированный сайт nasaspaceflight.com

Об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу, в " Роскосмосе " сообщили РИА Новости в мае. Источник бензола до сих пор не найден.

Как говорится на сайте nasaspaceflight.com, бензол был впервые зафиксирован в атмосфере МКС 13 апреля американским прибором для определения качества воздуха AQM-1.

При этом до 29 апреля концентрация бензола держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться.

Кроме того, как утверждается на сайте nasaspaceflight.com, в середине июня при проведении замеров в российском сегменте МКС прибор AQM-1 зафиксировал повышение уровня бензола.

Во вторник НАСА сообщило, что поиск источника бензола пришлось прекратить из-за отказа прибора AQM-1 при проведении замеров в российском сегменте МКС. В среду источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что поиск возобновится после доставки нового прибора на грузовом корабле "Прогресс МС-15", запуск которого намечается на 23 июля.