Токсичный бензол на МКС впервые зафиксировали в апреле, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Токсичный бензол в воздухе на Международной космической станции был впервые обнаружен еще в апреле, сообщил американский специализированный сайт nasaspaceflight.com.
Об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу, в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости в мае. Источник бензола до сих пор не найден.
Как говорится на сайте nasaspaceflight.com, бензол был впервые зафиксирован в атмосфере МКС 13 апреля американским прибором для определения качества воздуха AQM-1.
При этом до 29 апреля концентрация бензола держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться.
Кроме того, как утверждается на сайте nasaspaceflight.com, в середине июня при проведении замеров в российском сегменте МКС прибор AQM-1 зафиксировал повышение уровня бензола.
Во вторник НАСА сообщило, что поиск источника бензола пришлось прекратить из-за отказа прибора AQM-1 при проведении замеров в российском сегменте МКС. В среду источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что поиск возобновится после доставки нового прибора на грузовом корабле "Прогресс МС-15", запуск которого намечается на 23 июля.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.