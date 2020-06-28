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Токсичный бензол на МКС впервые зафиксировали в апреле, сообщили СМИ
Токсичный бензол в воздухе на Международной космической станции был впервые обнаружен еще в апреле, сообщил американский специализированный сайт... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-29T00:02
риа наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса, космос - риа наука

Токсичный бензол на МКС впервые зафиксировали в апреле, сообщили СМИ

23:59 28.06.2020 (обновлено: 00:02 29.06.2020)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Токсичный бензол в воздухе на Международной космической станции был впервые обнаружен еще в апреле, сообщил американский специализированный сайт nasaspaceflight.com.
Об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу, в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости в мае. Источник бензола до сих пор не найден.
Как говорится на сайте nasaspaceflight.com, бензол был впервые зафиксирован в атмосфере МКС 13 апреля американским прибором для определения качества воздуха AQM-1.
При этом до 29 апреля концентрация бензола держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться.
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Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
Кроме того, как утверждается на сайте nasaspaceflight.com, в середине июня при проведении замеров в российском сегменте МКС прибор AQM-1 зафиксировал повышение уровня бензола.
Во вторник НАСА сообщило, что поиск источника бензола пришлось прекратить из-за отказа прибора AQM-1 при проведении замеров в российском сегменте МКС. В среду источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что поиск возобновится после доставки нового прибора на грузовом корабле "Прогресс МС-15", запуск которого намечается на 23 июля.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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18 июня, 02:05РИА Наука
Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосНАСАКосмос - РИА Наука
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